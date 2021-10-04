"Все понимают, как он возник" — Кулеба об искусственно созданном газовом кризисе в Европе

Кулеба говорит, что в Европе существует мнение, что будет найдено решение с РФ и вопрос стабилизируется.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что газовый кризис, который наблюдается в последнее время в Европе, было создано в ручном режиме. По его мнению, в Европе все еще рассчитывают, что договорятся с Россией насчет решения этой ситуации.
Об этом глава МИД заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
Все понимают источник кризиса, как он был создан. Очевидно, в Европе существует мнение, что будет найдено решение с РФ и вопросы стабилизируется. Потому что даже в самых страшных снах западноевропейский политик или бизнесмен не может себе представить, что Россия все же их "кинет" и заморозит дома, фабрики и заводы", — пояснил Кулеба.
Министр иностранных дел уточнил, что также наблюдается искусственно созданный газовый кризис, что накладывается на ускорение "зеленого перехода" в Европе.
"Мы видим неординарную ситуацию в Китае, которая тоже официально объясняется "зеленым переходом", сокращением добычи угля. Я не исключаю, что проблемы нашей трубы могут стать лишь маленьким элементиком общего энергетического мирового кризиса. "Северный поток 2" еще не заработал, это надо учитывать. И когда газ пойдет по "Северному потоку 2", несмотря на все победные реляции "Газпрома" и России, пока не известно", — подытожил он.
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