Вэнс рассказал интересные детали ссоры Трампа и Зеленского

Вэнс говорит, что в течение первых 25 или 30 минут Трамп пытался быть приветливым и добрым.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс вмешался в разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, потому что, мол, хотел "разрядить обстановку".

Об этом американский политик рассказал в интервью Fox News.

Он назвал спор двух президентов "великолепной телепередачей". Впрочем, по словам Венса, Трамп пытался быть "дипломатическим" и даже приветливым и добрым к Зеленскому в течение первых 25 или 30 минут разговора. Более того, по мнению Венса, американский лидер был благосклонен к украинскому коллеге, когда тот якобы давил на него и говорил вещи, которые, по мнению вице-президента, были неправдой. Вроде бы, Зеленский "подкалывал" Трамп.

"Все действительно пошло не туда, когда что-то в моем ответе разозлило Зеленского. Поэтому он набросился на меня, и, конечно, я ответил ему тем же. Но то, что я сначала пытался делать, — это немного разрядить обстановку", — рассказал Венс.

По словам Венса, в течение первых 25 или 30 минут Трамп пытался быть приветливым и добрым к Зеленскому, даже когда украинский президент вроде бы давил на него и говорил вещи, которые, по мнению вице-президента, были неправды.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что администрация Дональда Трампа открыта для переговоров, но Киев должен сделать первый шаг.

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