"Все развалилось": Sky News о несостовшейся сделке о полезных ископаемых

К подписанию сделки все было готово, но ссора между Трампом и Зеленским перевернула все планы.

После "бурной" встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский покинул Белый дом. Подписание сделки о полезных ископаемых, к которому уже было все готово, развалилось.

Об этом сообщил журналист Sky News Марк Стоун.

Он был в числе репортеров приглашенных на пресс-конференцию Трампа и Зеленского в Белом доме по случаю подписания соглашения о полезных ископаемых, которая, судя по всему, уже не состоится.

"Ссора, похоже, оказалась разрушительной для планов на этот день. Все произошло в Восточной комнате Белого дома. Мы стояли в очереди, готовые войти туда на церемонию подписания. Там стояли столы, лежали ручки. Все было готово к подписанию сделки, а за этим должна была последовать пресс-конференция", – рассказал журналист.

Он добавил, что после перепалки между Зеленским и Трампом, показанной по телевидению, "все, похоже, развалилось".

Напомним, Трамп заявил, что "Зеленский не готов к миру", украинская делегация покинула Белый дом

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