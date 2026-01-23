Все решили еще на Аляске: Reuters раскрыл договоренности Трампа и Путина относительно Украины

Дональд Трамп и Владимир Путин / © Reuters

В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) стартовал двухдневный раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Ключевой темой встречи стал самый болезненный вопрос — территорий.

Об этом сообщает Reuters.

По информации источников, Москва заняла жесткую позицию. Россия требует от Киева полной передачи всей восточной промышленной зоны Донбасса в качестве предпосылки для прекращения боевых действий.

Требование Владимира Путина касается, в частности, тех 20% территории Донецкой области (около 5000 кв. км), которые российские войска так и не смогли захватить за четыре года изнурительной войны на истощение.

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что упорное требование России относительно передачи всего Донбасса является «очень важным условием».

Источники, близкие к Кремлю, утверждают, что Москва опирается на так называемую «формулу якорной обороны». Россияне считают, что эта концепция, якобы согласованная между Трампом и Путиным на саммите в августе прошлого года, подразумевает полный контроль РФ над Донбассом и замораживание линии фронта на других участках юга и востока.

Какая реакция Украины

По информации издания, Украина находится под усиленным давлением со стороны Соединенных Штатов, настаивающих на достижении мирного соглашения. Тем не менее, президент Владимир Зеленский категорически отказывается отдавать земли, которые враг не смог оккупировать силой.

Комментируя переговоры в ОАЭ, украинский лидер отметил приоритетность вопроса востока.

«Вопрос Донбасса имеет ключевое значение. Сегодня и завтра в Абу-Даби мы обсудим, как три стороны оценивают ситуацию», — заявил Зеленский.

Это заявление прозвучало на следующий день после его встречи с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Оба лидера охарактеризовали свой разговор как положительный, однако детали «оценки ситуации тремя сторонами» остаются за закрытыми дверями.

Напомним, после переговоров «фюрера» Владимира Путина со спецпредставителями Америки Стивом Виткоффоми Джаредом Кушнером в Кремле заявили, что согласились на переговоры в формате «Россия-США-Украина». Встреча с представителями Вашингтона в Москве была названа «конструктивными и максимально откровенными».