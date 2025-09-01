ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
385
Время на прочтение
2 мин

"Все рушится": экс-советник Трампа сделал тревожный прогноз для Украины

После встречи Трампа и Путина на Аляске ситуация в Украине только усугубилась. По его мнению, шансы на мир стали ниже, а Путин избежал наказания за преступления.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что после саммита Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Аляске ситуация вокруг Украины только усугубилась.

Об этом он рассказал в интервью Sky News.

"Я думаю, что все рушится. Шансы на мир в Украине сейчас, вероятно, хуже, чем были до саммита на Аляске. Путин буквально избежал наказания за убийство", - подчеркнул Болтон.

По его словам, президент РФ вышел из переговоров победителем, в то время как Трамп — униженным, даже если сам он этого не осознает. Болтон считает, что Владимир Путин чувствует себя уверенно, а его "подготовка в КГБ снова позволила обмануть американского лидера".

Экс-чиновник также отметил, что последствия встречи осложнили усилия США и Запада в целом. Болтон напомнил, что десятилетиями Вашингтон пытался удалить Индию от Москвы, предлагая современное вооружение и сотрудничество, чтобы сдержать влияние России и Китая. Впрочем, политика Дональда Трампа, в том числе введение 25% пошлин на индийские товары, отвергла эти достижения обратно.

"Индия снова приблизилась к России, чтобы совместно двигаться в Китай. Это нивелировало десятилетия попыток изменить баланс сил", - пояснил он.

Болтон подчеркнул, что восстановление доверия потребует длительной и серьезной работы, но не видит признаков, что оно начнется в ближайшее время.

Ранее американский финансист и экономист Уильям Браудер заявил, что Путин получил от американского президента Дональда Трампа "все, что только можно пожелать".

