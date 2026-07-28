Все сенаторы США были приглашены на встречу с Зеленским: в Конгрессе готовят новые санкции против РФ

Сенат / © Associated Press

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Всех 100 членов Сената США пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским . Она должна состояться во вторник, 28 июля, в 18.00 в здании Капитолия. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на информированные источники.

Зеленский будет находиться в Вашингтоне для участия в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма. Именно он был одним из главных авторов и сторонников законопроекта об ужесточении санкций против России.

По данным собеседников, Сенат может начать голосование за документ уже во время пребывания украинского президента в столице США. Законопроект находился на рассмотрении около года, а его главная цель – сократить доходы Москвы от продажи нефти и газа, которые Кремль использует для финансирования войны против Украины.

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Обновленный документ предусматривает первоначальные и вторичные санкции против российских чиновников, олигархов, банков, финансовых учреждений и так называемого теневого флота РФ. Ограничения также могут быть введены против иностранных компаний и лиц, помогающих России обходить санкции.

Кроме того, законопроект позволит президенту США вводить пошлины в размере до 100% на товары из стран, которые остаются крупнейшими покупателями российской нефти и газа. В предыдущей версии документа речь шла о пошлинах до 500%, однако эта норма была смягчена, чтобы заручиться более широкой поддержкой законодателей.

Инициативу поддержали более 60-ти сенаторов от обеих партий. Ее авторы заявляют, что новые ограничения должны перекрыть финансовые потоки, поддерживающие российскую военную машину, и заставить Кремль согласиться на прекращение войны.

Напомним, что ранее Пентагон признал: США понадобятся годы, чтобы догнать Украину в производстве дронов

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