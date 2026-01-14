Все скандалы с Тимошенко: путь от "газовой принцессы" до подозрения во взятках

Подозреваемая в предложении взяток народный депутат Юлия Тимошенко / © ТСН

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — одна из самых опытных и одновременно самых противоречивых фигур украинской политики. Ее обвиняют в участии в непрозрачных энергетических схемах, популизме, конфликтности, политическом эгоцентризме, а теперь антикоррупционные органы еще и подозревают ее в раздаче взяток народным депутатам. Тимошенко создала себе образ «единственного спасителя», который с годами начал вызывать усталость у избирателей.

Все о политических скандалах и громких делах с участием Тимошенко читайте на ТСН.ua

«Единые энергетические системы Украины» — фундамент всех скандалов

В середине 1990-х энергетическая компания «Единые энергетические системы Украины» была газовым монополистом, который импортировал российский газ, распределял его по регионам, работал через бартер и взаимозачеты. Тимошенко фактически руководила корпорацией, имела прямые контакты с российским Минобороны и была одним из ключевых игроков газового рынка.

ЕЭСУ в тот период накапливала долги, пользовалась льготами, работала через оффшоры и имела непонятную финансовую отчетность.

Поскольку газ для Украины поставлялся через Минобороны России, это позволило Москве в 2012 году реанимировать дело и создало юридический крючок для давления на Украину.

Эта история закрепила за Тимошенко имидж олигарха 90-х и сделала токсичной для части общества навсегда.

Арест в 2001 году — политическая жертва, но с бэкграундом

Против Тимошенко и ее мужа Александра был открыт ряд уголовных дел, связанных с деятельностью корпорации ЕЭСУ в середине 90-х. В 2001 году политика арестовали. Ее обвинили в контрабанде российского газа, фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Тимошенко поместили в Лукьяновское СИЗО в Киеве. Там она провела 42 дня.

Арест спровоцировал волну протестов. Именно в этот период активно развернулась акция «Украина без Кучмы». В марте Печерский райсуд Киева отменил санкцию на арест, признав выдвинутые обвинения необоснованными.

Дела по ЕЭСУ закрывались и открывались снова в течение многих лет. В 2005 году, после Оранжевой революции, Генпрокуратура Украины официально закрыла все уголовные дела против Тимошенко за отсутствием состава преступления.

Так, арест Тимошенко был политически мотивирован, но дела не были придуманы с нуля, а базировались на реальных схемах ЕЭСУ. Политик была одновременно и жертвой режима, и участницей старой системы. Этот дуализм преследует ее до сих пор.

Оранжевая революция и война с Ющенко

Конфликт между Виктором Ющенко и Тимошенко — это одна из самых драматичных страниц украинской политики, которая определила судьбу страны на десятилетия. Их тандем, родившийся во время Оранжевой революции 2004 года, распался почти сразу после победы из-за борьбы за полномочия и разного видения развития государства.

Вот главные этапы и причины этого противостояния:

Конституционная реформа 2004 года

Чтобы Оранжевая революция завершилась мирно, были приняты изменения в Конституцию, которые превращали Украину в парламентско-президентскую республику. Ющенко стал президентом с существенно ограниченными полномочиями. Тимошенко, став премьер-министром, получила реальные рычаги управления экономикой. Это создало ситуацию «двух центров власти», где президент и премьер постоянно соревновались за влияние на министров и государственные ресурсы.

Первая отставка (сентябрь 2005 года)

Уже через семь месяцев после назначения Тимошенко, правительство было отправлено в отставку. Повод: Публичные обвинения в коррупции в ближайшем окружении Ющенко (Петра Порошенко, Александра Третьякова и других). Тимошенко хотела провести реприватизацию (вернуть государству крупные предприятия, например «Криворожсталь»), тогда как Ющенко стремился к стабильности и диалогу с крупным бизнесом.

Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко / © Офіційний сайт Президента України

Газовые войны

После возвращения Тимошенко на должность премьера в 2007 году, конфликт вспыхнул с новой силой. Ющенко поддерживал посредника «РосУкрЭнерго», а Тимошенко стремилась к прямым контрактам с «Газпромом». Подписание ею газовых соглашений в январе 2009 года Ющенко назвал «государственной изменой».

Ющенко подозревал Тимошенко в попытках договориться с «Партией регионов» («широкая коалиция»), чтобы разделить власть в стране на двоих и фактически отстранить его от политики.

Личностные различия и выборы-2010

Тимошенко была энергичным, авторитарным лидером, которая хотела быстрых результатов (часто популистскими методами). Ющенко был медленным, склонным к мессианству и сосредоточенным на вопросах культуры и истории. На президентских выборах в 2010 году они шли как заклятые враги. Ющенко публично заявлял, что между Виктором Януковичем и Тимошенко «нет разницы». В конце концов, из-за распыления «оранжевого» электората, победу одержал Янукович.

Последствиями для Украины стало то, что реформы, начатые после 2004 года, затормозились из-за постоянного вето президента на решения правительства и наоборот. Именно политическая война между Ющенко и Тимошенко позволила «Партии регионов» вернуться к власти.

Газовые контракты с Россией и еще один арест

Самый громкий и системообразующий скандал. В 2009 году Тимошенко как премьер-министр подписала газовые соглашения с тогдашним российским премьером Владимиром Путиным. Контракты предусматривали формулу цены, которую критики называли кабальным для Украины.

Именно за эти соглашения Тимошенко осудили в 2011 году за превышение полномочий (7 лет заключения). В 2014 году приговор был признан политически мотивированным, а сама политик — освобождена.

Скандал до сих пор остается предметом политических и экономических дискуссий. Тимошенко отбывала наказание в Качановской колонии. Европейский суд по правам человека признал ее арест незаконным, но не признал невиновность по сути дела. Это дало основания говорить как о политических репрессиях, так и о реальных проблемах с управленческими решениями.

Юлия Тимошенко в Качановской колонии / © byut.com.ua

Популизм и нереалистичные обещания

Тимошенко регулярно критикуют за:

обещания резкого снижения тарифов без четких источников покрытия;

заявления о «быстром мире» или «моментальных экономических решениях»;

использование социальной риторики без реалистичных механизмов.

Даже союзники часто признавали ее чрезмерный популизм.

Риторика Тимошенко во время войны: грань между популизмом и риском

Тимошенко нельзя обвинить в сотрудничестве с РФ, но ее публичная риторика после 2014 года неоднократно создавала информационные риски для Украины.

Одним из самых громких скандалов стал обнародованный позже протокол заседания СНБО от 28 февраля 2014 года. Согласно ему, Тимошенко (которая присутствовала как гость) выступила категорически против активного военного отпора в Крыму.

«Ни один танк не должен выехать из бокса, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш… Никакого военного положения! Мы должны стать самой мирной нацией на планете, вести себя как подснежники», — заявляла тогда политик.

Во время предвыборной кампании в 2019 году Тимошенко активно критиковала тогдашнего президента Петра Порошенко, обвиняя его в обогащении на войне.

«Для власти сегодняшняя война — это большой и прибыльный бизнес. Они зарабатывают на крови наших воинов. Поэтому им не нужен мир, им нужен бесконечный процесс», — заявляла депутат.

Тимошенко была одной из первых, кто назвал «Минские соглашения» ловушкой, тогда как политические оппоненты напоминали о ее собственных газовых соглашениях с Путиным в 2009 году.

«Минские договоренности — это акт капитуляции Украины. Нас заставляют легализовать террористов и дать им право управлять нашей землей», — говорила политик.

В последнее время в Сети и иностранных медиа (в частности в интервью The Times) появлялись сообщения о том, что Тимошенко критикует зависимость Украины от западных партнеров. Некоторые ее высказывания трактовались как обвинения в hijacking (захвате) суверенитета.

«Мы обсуждали военную помощь, но Украина не должна превратиться в колонию. Мы должны восстановить национальную независимость в принятии решений», — говорила нардеп.

Эти тезисы часто подхватывает российская пропаганда, хотя сама Тимошенко подчеркивает патриотическую позицию.

После полномасштабного вторжения (2022 — 2026 годы) риторика политика стала более консолидированной в отношении врага, однако сохранилась критика внутренних решений.

Тимошенко нередко делала акцент на «социальной несправедливости» во время войны. Она системно сосредотачивалась на тарифах; критиковала правительство за «экономический геноцид»; подавала войну как фон, а не ключевую причину проблем.

В период войны, мобилизации, выживания государства риторика депутата эмоционально подпитывает усталость общества и смещает фокус с безопасности на бытовую боль.

Тимошенко никогда прямо не призывала к капитуляции, но часто говорила о «немедленном прекращении войны»; редко детализировала, какой именно ценой; избегала жестких формулировок в отношении РФ. Именно поэтому ее заявления активно цитировали пророссийские медиа, вырывали из контекста и использовали для деморализации.

«Батальон Дубай» (январь 2023)

Во время тяжелой фазы войны России против Украины и блэкаутов Тимошенко попала в объектив расследователей «Украинской правды» в ОАЭ. Ее заметили на частном пляже пятизвездочного отеля Kempinski на острове Палм-Джумейра в Дубае. Политик старалась вести себя максимально осторожно, но после публикации видео возник значительный общественный резонанс из-за неуместности такого отдыха во время полномасштабного вторжения.

Юлия Тимошенко на отдыхе в Дубае во время войны / © Украинская правда

Тимошенко против медицинского каннабиса: заявления о «наркоплантациях» и «Колумбии»

Тимошенко была и остается одной из самых ярых противниц легализации медицинского каннабиса в Украине. Ее риторика базируется на тезисах о «наркоплантациях», «наркомафии» и превращении Украины в «Колумбию в центре Европы».

После принятия закона в первом чтении (июль 2023 года) и в целом (декабрь 2023 года), Тимошенко выступила с рядом эмоциональных видеообращений:

"Правительство хочет превратить Украину в наркоплантацию в центре Европы. На базе такого закона невозможно будет удержать использование марихуаны исключительно в медицинских целях. Это означает, что на каждом поле можно будет скрутить косяк».

«Мы превращаемся в Колумбию. Кто проплатил этот закон? Я хочу знать имена тех, кто хочет засеять наши черноземы наркотической травой вместо хлеба».

Политик неоднократно утверждала, что специальный закон не нужен, поскольку правительство якобы могло бы просто закупить препараты на основе каннабиса по действующим постановлениям.

Сразу после того, как Рада приняла закон в декабре 2023 года, фракция «Батькивщина» зарегистрировала «блокировочное» постановление, чтобы не дать спикеру Руслану Стефанчуку подписать закон и передать его президенту. Подписание закона было заблокировано почти на месяц, пока парламент не провалил постановление «Батькивщины» в январе 2024-го.

Стоит отметить, что закон четко разграничивает медицинский и рекреационный каннабис. Рекреационное употребление (курение «косяков») остается уголовным преступлением. Лекарства на основе каннабиса отпускаются исключительно по электронному рецепту, как и морфин или другие сильные обезболивающие. Это делает невозможной «свободную продажу» в аптеках. Украина присоединилась к перечню из более 50 цивилизованных стран (Германия, Канада, Польша, Израиль), где медицинский каннабис успешно помогает пациентам. Это критически важно для страны именно сейчас: по оценкам Минздрава, более 6 млн украинцев нуждаются в таком лечении для преодоления ПТСР, хронической боли после ранений и последствий онкологии.

«Продажа земли — это голодомор»

Тимошенко активно выступала против рынка земли, заявляя, что «транснациональные корпорации скупят весь чернозем и вывезут его», а украинцы останутся без хлеба.

Рынок земли в Украине работает с 2021 года. Иностранцам до сих пор запрещено покупать землю, а право собственности имеют только граждане Украины и украинские юрлица (с лимитами). Никакого «массового вывоза земли» не произошло, зато фермеры получили возможность использовать землю в качестве залога для кредитов.

Миф о «полной потере суверенитета»

Тимошенко утверждала, что Наблюдательные советы государственных компаний, куда входят иностранцы — это «иностранное управление», которое забирает доходы Украины.

На самом деле наблюдательные советы были созданы для того, чтобы остановить коррупционные схемы украинских политиков и олигархов в госкомпаниях. Иностранные эксперты помогают внедрять прозрачность, а вся прибыль компаний (например, «Укрэнерго» или «Укрзализныця») остается в украинском бюджете.

Обыски у «Батькивщины» и подозрение Тимошенко

Тимошенко утром 14 января 2025 года подтвердила проведение ночных обысков в киевском офисе «Батькивщины», назвав действия более 30 вооруженных правоохранителей «незаконным захватом здания» и «грандиозным пиар-ходом». Политик заявила, что силовики не предъявили никаких документов, держали сотрудников «в заложниках» и в конце концов изъяли ее рабочие телефоны, парламентские бумаги и задекларированные сбережения.

В этот же день НАБУ и САП сообщили о подозрении Тимошенко по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение взятки в значительном размере). По данным следствия, политик пыталась внедрить систему регулярных выплат депутатам из других фракций в обмен на лояльные голосования. Правоохранители зафиксировали разговоры, где обсуждался ежемесячный формат «авансовых» платежей и координация действий через защищенные мессенджеры. Во время обысков в офисе партии были изъяты наличные, телефоны и документы.

Тимошенко категорически отвергла подозрения НАБУ и САП, расценивая ситуацию как «политический заказ» для зачистки конкурентов перед возможными выборами.