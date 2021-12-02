"Все случается впервые": Лавров цинично отреагировал на предупреждение США о "санкциях, которых еще не было"

Российский министр обвинил Запад в утрате "культуры диалога".
В России отреагировали на предупреждения США о санкциях, "которых еще не было в прошлом", если Кремль решится на полномасшатбное вторжение в Украину.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, информирует "ТАСС".
"Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Мы не можем не реагировать. Как мы отреагируем — будет видно", — сказал он.
Российский министр обвинил Запад в утрате "культуры диалога".
"Насчет того, что сказала Виктория Нуланд, о том, что будут санкции, которых ранее не было, то вы же знаете, что все бывает в первый раз. До этого тоже были санкции, которых не было", — прокомментировал слова заместителя государственного секретаря США Лавров.
Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила Россию, что Вашингтон может ввести против Москвы беспрецедентные санкции, которых еще не было в прошлом.
В свою очередь представитель Белого дома Джен Псаки добавила, что США без колебаний будут применять ограничения против РФ "в случае необходимости".
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