"Все случается впервые": Лавров цинично отреагировал на предупреждение США о "санкциях, которых еще не было"

"Все случается впервые": Лавров цинично отреагировал на предупреждение США о "санкциях, которых еще не было"

Российский министр обвинил Запад в утрате "культуры диалога".

В России отреагировали на предупреждения США о санкциях, "которых еще не было в прошлом", если Кремль решится на полномасшатбное вторжение в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, информирует "ТАСС".

"Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Мы не можем не реагировать. Как мы отреагируем — будет видно", — сказал он.

Российский министр обвинил Запад в утрате "культуры диалога".

"Насчет того, что сказала Виктория Нуланд, о том, что будут санкции, которых ранее не было, то вы же знаете, что все бывает в первый раз. До этого тоже были санкции, которых не было", — прокомментировал слова заместителя государственного секретаря США Лавров.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила Россию, что Вашингтон может ввести против Москвы беспрецедентные санкции, которых еще не было в прошлом.

В свою очередь представитель Белого дома Джен Псаки добавила, что США без колебаний будут применять ограничения против РФ "в случае необходимости".

Читайте также: