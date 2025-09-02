"Все варианты на столе" — Бессент высказался о новых санкциях США против России

Скотт Бессент / © Associated Press

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что после недавних дипломатических контактов российский диктатор Владимир Путин не только не сбавил агрессию, но и резко активизировал атаки против украинских городов. Поэтому, подчеркнул чиновник, в Вашингтоне обсуждают дополнительные шаги экономического давления, которые могут быть приняты в ближайшее время.

В интервью Fox News 1 сентября 2025 года министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация президента Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России в ответ на продление масштабных бомбардировок Украины.

Бессент подчеркнул, что после встреч в Анкоридже и телефонного разговора с лидерами Европы и президентом Зеленским, Владимир Путин пошел в противоположном направлении — он "ужасным, ужасным способом" нарастил бомбардировочную кампанию. Поэтому, по словам Бессента, администрация Трампа будет внимательно изучать все возможные варианты дальнейших действий в текущей неделе.

Также Бессент выразил критику в адрес Индии, которая, по его мнению, покупает российскую нефть и перепродает ее, таким образом, финансируя войну против Украины. Он признал важность стратегического партнерства с США, но отметил, что подобные действия Индии стали одной из причин введения американских тарифов против индийских товаров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, вводящих санкции против близких родственников Владимира Путина.

Санкции предусматривают блокировку активов, запрет въезда в Украину, ограничение торговых операций и транзита сроком на 10 лет.

Ранее говорилось о том, что введение вторичных санкций против РФ вместе с постоянной военной поддержкой Украины может подорвать экономику России и стать лучшим путем к миру, считает бывший вице-президент США Майк Пенс.