"Все варианты на столе": США открыты для военного удара по Ирану — СМИ

США в очередной раз заявили, что не допустят в руки Тегерана ядерное оружие. Однако лучшим способом заставить режим уступить остающиеся переговоры. Ночью 30 января на военных объектах Ирана произошли взрывы.

Об этом пишет Welt.

Правительство США не исключает военных действий, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Al-Arabia во время своей поездки на Ближний Восток сказал, что все варианты рассматриваются. Когда его спросили, содержит ли это военный вариант, Блинкен этого не исключил. "Все варианты на столе", – повторил он.

Однако он также сказал, что лучшим путём является дипломатия. У Ирана был шанс вернуться к международному ядерному соглашению, но он отказался, сказал Блинкен. Еще летом 2022 года президент США Джо Байден не исключал нападения "в крайнем случае".

Переговоры о возобновлении Венского ядерного соглашения 2015 года между Ираном и Западом застряли в тупике в течение многих месяцев. По словам дипломатов, Тегеран заблокировал соглашение незадолго до его заключения. Жестокое подавление недавних протестов в Иране также пошатнуло доверие к переговорам. ЕС осудил действия иранского силового аппарата и ввел строгие новые санкции.

После того как Соединенные Штаты вышли из ядерного соглашения с Ираном в 2018 году, Тегеран больше не соблюдал ограничений, согласованных в соглашении, и отказал инспекторам МАГАТЭ в доступе. В настоящее время Иран обогащает уран до 60 процентов. По данным МАГАТЭ, это не значительно ниже 90 процентов, необходимых для ядерного оружия. Иран утверждает, что использует свою ядерную программу исключительно в гражданских целях.

Буквально несколько дней назад США завершили масштабные военные учения с Израилем. По данным СМИ, это были крупнейшие военные учения, когда-либо проводившие вместе Израиль и США. На фоне растет обеспокоенность ядерной программой Ирана. По словам израильских военных, эти учения имели целью противодействовать "разнообразным региональным угрозам".

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Напомним, что в ночь на 30 января 2023 года в Иране произошли взрывы на предприятии, которое производит беспилотники и других объектах. Военный обозреватель предположил, чья это спецоперация.

Добавим, что у президента Зеленского отреагировали на взрывы в Иране по военным объектам : уверены, что война выставляет жесткие счета соучастникам.

Также в Воздушных силах прокомментировали ночные взрывы в Иране.

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