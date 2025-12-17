“Все варианты на столе”: у Трампа ответили на слухи о новых санкциях против России

В Вашингтоне отрицали принятие решения об усилении санкционного давления на Россию

Администрация Дональда Трампа держит интригу по возможному усилению давления на Москву. Информация о новых санкциях появилась в СМИ, однако официальные лица США призывают не торопиться с выводами.

О деталях "санкционной дипломатии" пишет Reuters.

Что говорят инсайдеры

По данным Bloomberg, Вашингтон готовит новый пакет санкций, направленный на энергетический сектор России. Цель – усилить давление на Кремль в случае отказа от мирного соглашения.

Среди возможных целей:

Суда так называемого российского «теневого флота», используемые для экспорта нефти в обход ограничений.

Трейдеры, способствующие таким транзакциям.

Сообщается, что министр финансов США Скотт Бессент уже обсудил эти шаги с европейскими послами, и о новых мерах могут объявить уже на этой неделе.

Позиция Белого дома

В ответ на публикации в СМИ чиновник Белого дома заявил Reuters, что президент Трамп еще не принял никаких новых решений.

"Роль агентств заключается в подготовке вариантов для выполнения президентом", - пояснил чиновник.

Спикер Министерства финансов США высказался еще более категорично, назвав «явно ложными» выводы о том, что решения уже приняты. В то же время, он подтвердил готовность США действовать.

«Как мы говорили несколько месяцев, все варианты остаются на столе для поддержки неутомимых усилий президента Трампа остановить бессмысленные убийства и достичь длительного, крепкого мира», — заявили в Минфине.

В Кремле на сообщение Bloomberg отреагировали традиционно: заявили, что отчета не видели, но какие-либо санкции «вредят усилиям по налаживанию отношений между США и Россией».

Напомним, польский эксперт Матеуш Пиотровский считает, что Россия хочет только продолжения войны и отмены санкций . Россияне пытаются затянуть переговоры и остаются за столом, поэтому Путин предложил Трампу во второй раз встретиться в Будапеште.