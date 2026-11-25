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"Все возможно": Кушнер ответил, реалистично ли вступление Украины в НАТО
Поддерживает ли администрация Дональда Трампа возможность будущего вступления Украины в Альянс, Кушнер не ответил. Зять президента США отметил, что поиск решения остается за сторонами переговоров.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер высказался по поводу перспектив вступления Украины в НАТО. Он заявил, что такой сценарий возможен, однако окончательное решение должно стать результатом соглашений между сторонами.
Об этом Кушнер рассказал во время интервью о полномасштабной войне России против Украины, передает ClashReport.
Все всегда возможно. Мы оставим этот вопрос обеим сторонам, чтобы они нашли решение», — ответил он.
Могла ли Украина избежать войны благодаря вступлению в НАТО в 2008 году
Кушнера также спросили, удалось ли избежать полномасштабной войны, если бы в 2008 году тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель согласилась на вступление Украины в НАТО.
Он предположил, что такое развитие событий могло бы изменить ситуацию, однако не исключил и противоположного сценария — война могла бы начаться раньше.
«Это возможно, но возможно, что война могла бы ускориться и именно это стало бы причиной ее начала, возможно, десять или даже двадцать лет назад», — отметил Кушнер.
По его мнению, к нынешней ситуации привел ряд недоразумений, неправильных решений и просчетов многих мировых лидеров за годы.
«Мы не можем изменить эти вещи, но можем попытаться извлечь из них уроки», — добавил он.
Байден, НАТО, война: Кушнер нашел причинно-следственную связь агрессии РФ
В то же время, Кушнер прокомментировал обстоятельства, при которых, по его мнению, началась полномасштабная война России против Украины. Он упомянул о якобы заявлении бывшего президента США Джо Байдена о перспективах членства Украины в НАТО.
«Президент Байден пригласил Украину присоединиться к НАТО. Это было прозвучавшее заявление, а затем началась война, и с тех пор все происходило так, как происходило», — сказал Кушнер.
Тем временем Джо Байден никогда не посылал Украине официальное приглашение в НАТО. Политическое решение о том, что Украина в будущем станет членом НАТО, было принято еще в 2008 году на Бухарестском саммите без предоставления плана действий по членству (ПДЧ).
Как уже сообщал ТСН.ua, накануне 24 февраля 2022 года Вашингтон, напротив, прямо сигнализировал Киеву об отсутствии перспектив вступления в блок.
Напомним, российская война против Украины началась в 2014 году — за семь лет до прихода Байдена к власти в США и тогда, когда Украина имела законодательно закрепленный внеблоковый статус и не претендовала на членство в Альянсе. А заявления западных лидеров использовались только как информационный повод.
Первопричиной вторжения стало решение руководства РФ совершить вооруженную агрессию против соседнего государства.