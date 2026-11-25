Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер об Украине / © Associated Press

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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер высказался по поводу перспектив вступления Украины в НАТО. Он заявил, что такой сценарий возможен, однако окончательное решение должно стать результатом соглашений между сторонами.

Об этом Кушнер рассказал во время интервью о полномасштабной войне России против Украины, передает ClashReport.

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Все всегда возможно. Мы оставим этот вопрос обеим сторонам, чтобы они нашли решение», — ответил он.

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Могла ли Украина избежать войны благодаря вступлению в НАТО в 2008 году

Кушнера также спросили, удалось ли избежать полномасштабной войны, если бы в 2008 году тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель согласилась на вступление Украины в НАТО.

Он предположил, что такое развитие событий могло бы изменить ситуацию, однако не исключил и противоположного сценария — война могла бы начаться раньше.

«Это возможно, но возможно, что война могла бы ускориться и именно это стало бы причиной ее начала, возможно, десять или даже двадцать лет назад», — отметил Кушнер.

По его мнению, к нынешней ситуации привел ряд недоразумений, неправильных решений и просчетов многих мировых лидеров за годы.

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«Мы не можем изменить эти вещи, но можем попытаться извлечь из них уроки», — добавил он.

Байден, НАТО, война: Кушнер нашел причинно-следственную связь агрессии РФ

В то же время, Кушнер прокомментировал обстоятельства, при которых, по его мнению, началась полномасштабная война России против Украины. Он упомянул о якобы заявлении бывшего президента США Джо Байдена о перспективах членства Украины в НАТО.

«Президент Байден пригласил Украину присоединиться к НАТО. Это было прозвучавшее заявление, а затем началась война, и с тех пор все происходило так, как происходило», — сказал Кушнер.

Тем временем Джо Байден никогда не посылал Украине официальное приглашение в НАТО. Политическое решение о том, что Украина в будущем станет членом НАТО, было принято еще в 2008 году на Бухарестском саммите без предоставления плана действий по членству (ПДЧ).

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Как уже сообщал ТСН.ua, накануне 24 февраля 2022 года Вашингтон, напротив, прямо сигнализировал Киеву об отсутствии перспектив вступления в блок.

Напомним, российская война против Украины началась в 2014 году — за семь лет до прихода Байдена к власти в США и тогда, когда Украина имела законодательно закрепленный внеблоковый статус и не претендовала на членство в Альянсе. А заявления западных лидеров использовались только как информационный повод.

Первопричиной вторжения стало решение руководства РФ совершить вооруженную агрессию против соседнего государства.

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