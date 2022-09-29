"Все заинтересованы, чтобы зерновое соглашение работало": какие манипуляции распространяют российские захватчики

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, который выявил очередную порцию фейков и манипуляций.

Дезинформацию

Во время заседания Совбеза ООН постпред РФ при ООН В. Небензя заявил: «референдумы [на ТОТ Украины] состоялись при полной прозрачности и с соблюдением всех избирательных норм… это неоспоримый факт, сколько бы киевский режим и его покровители ни пытались утверждать обратное».

Дезинформацию

Коллаборант-«руководитель» ТОТ Донецкой области Д. Пушилин заявил, что «территория [Донецкой области] в ее конституционных пределах будет освобождена, [Донецкая область] в составе РФ перейдет к новой фазе ведения боевых действий… а на линии столкновения на Донбассе становится все больше и больше. больше инструкторов НАТО, возглавляющих подразделения ВСУ».

Манипуляцию

Спикер президента РФ Д. Песков заявил, что «все заинтересованы, чтобы зерновое соглашение работало, но нужно выполнять его первоначальную цель – поставки в беднейшие страны… искусственные ограничения на экспорт российских удобрений должны быть сняты и исходить из условий зерновой сделки».

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Как сообщалось, российские средства массовой пропаганды вечером, 27 сентября, принялись распространять информацию о завершении подсчета "голосов" на оккупационных "референдумах". Оккупанты "нарисовали", что за "присоединение" к ней высказались большинство жителей четырех областей Украины, которых заставили "голосовать" под дулами автоматов.

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