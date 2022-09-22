"Все закончится только за столом переговоров": Макрон высказался о войне в Украине

Почти семь месяцев идет война, которую Российская Федерация развязала против Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз подчеркнул необходимость переговоров между Киевом и Москвой. Мол, война окончится только за столом переговоров.

Об этом сообщает телеканал BFM TV.

По его словам, переговоры обеих стран очень важны. Именно поэтому их нужно восстановить.

"Все закончится только за столом переговоров", – заявил он.

Кроме того, Макрон призвал к "миру путем переговоров" между двумя странами.

Как сообщалось, Эммануэль Макрон заявил, что считает частичную мобилизацию в РФ очередной ошибкой президента Владимира Путина.

Читайте также: