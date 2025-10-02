- Дата публикации
Политика
109
1 мин
Все зависит от одного решения: Зеленский заинтриговал после разговора с Трампом
Зеленский назвал диалог о дальнобойном оружии очень плодотворным.
Украина и США обсуждают поставки систем вооружения большой дальности. Результат будет зависеть от решения Вашингтона.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский перед Седьмым Саммитом Европейского политического сообщества, сообщает РБК.Украина.
"Мы говорили с США. Мы очень благодарим Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог", - подчеркнул глава государства.
По его словам, в ходе разговора стороны обсудили поставки систем вооружения большого радиуса дальности.
"Мы увидим. Все будет зависеть от его решения. Это важно", – пояснил Зеленский.
Напомним, спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары Украины по территории России. Хотя Пентагон, подчеркнул чиновник, не всегда давал на это разрешение. Вместе с тем, это решение также поддерживают представители Белого дома. В частности, вице-президент Джей Ди Вэнс.
Келлог подтвердил, что Зеленский попросил Tomahawk во время встречи с американским коллегой. Окончательное решение о поставках этой передовой системы будет принимать лидер США. Келлог также подчеркнул, что Tomahawk является "передовой ракетной системой в США" и "вероятно одной из наших высококлассных систем".