Все зависит от одного решения: Зеленский заинтриговал после разговора с Трампом

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Украина и США обсуждают поставки систем вооружения большой дальности. Результат будет зависеть от решения Вашингтона.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский перед Седьмым Саммитом Европейского политического сообщества, сообщает РБК.Украина.

"Мы говорили с США. Мы очень благодарим Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в ходе разговора стороны обсудили поставки систем вооружения большого радиуса дальности.

"Мы увидим. Все будет зависеть от его решения. Это важно", – пояснил Зеленский.

Напомним, спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары Украины по территории России. Хотя Пентагон, подчеркнул чиновник, не всегда давал на это разрешение. Вместе с тем, это решение также поддерживают представители Белого дома. В частности, вице-президент Джей Ди Вэнс.

Келлог подтвердил, что Зеленский попросил Tomahawk во время встречи с американским коллегой. Окончательное решение о поставках этой передовой системы будет принимать лидер США. Келлог также подчеркнул, что Tomahawk является "передовой ракетной системой в США" и "вероятно одной из наших высококлассных систем".

