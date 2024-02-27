"Все зависит от успехов ВСУ": депутат Молдовы о "возможности присоединении" Приднестровья к РФ

Депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде, 28 февраля 2024 года, якобы планируют обратиться к Владимиру Путину с просьбой войти в состав России. Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба считает, что обращение в РФ, вероятно, будет принято. Депутат парламента Молдовы Оазу Нантой отмечает, что это не первый раз, когда Приднестровье якобы планирует присоединиться к составу России. Однако нельзя исключить, что Россия признает "независимость".

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Ситуация тревожная, хотя лично я отношусь к ней с юмором. Приднестровье постоянно повторяет, что они – российский форпост. Там было уже где-то шесть референдумов на тему "Путин, возьми нас", — отметил он.

Оазу Нантой отметил, что все это время Россия не признавала "независимость" Приднестровья. Путину ведь нужна "не эта узкая полоска земли, а вся Республика Молдова, на которую он все эти годы влиял через Приднестровье".

"Это спектакль и политическая провокация, организованная по заявке Кремля. Цель – подыграть кремлевскому фюреру. Какой шаг Кремля будет за этим – сказать сложно. Ведь мы уже все убедились, что Путин не в своем уме. Нельзя исключить, что для обострения ситуации Россия признает так называемую "независимость Приднестровья", – считает депутат Молдовы.

Политик напомнил, что 21 февраля 2023 года Владимир Путин подписал декрет об отмене концепции внешней политики, принятой в 2013 году.

В документе десятилетней давности был пункт о том, что Россия обязуется придерживаться разрешения Приднестровского конфликта на основе территориальной целостности Республики Молдова.

То есть Путин еще год назад отказался от решения, формально удерживавшего его от этого шага. Впрочем, реальнее, что провокация в виде приднестровского "съезда" связана с внутренней политикой Молдовы, где в 2024 году должны состояться президентские выборы и референдум по отношению граждан к вступлению Молдовы в ЕС.

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"В любом случае я не ожидаю апокалиптических сценариев. Ведь Приднестровье имеет фундаментальное отличие от Южной Осетии, Абхазии (которые Кремль объявил "независимыми") и от "Л/ДНР" (которые РФ противоправно аннексировали) – то, что Молдова не имеет общей границы с Россией, а линия фронта – далеко от Молдовы, поэтому даже в таком случае ситуация на левом берегу не может измениться. Напротив, такой шаг Кремля может побуждать и Киев, и Кишинев к более конкретным, но мирным шагам по реинтеграции Молдовы", – объясняет депутат.

По словам Оаза Нантоя, "правители" на левом берегу Днестра прекрасно осознают свою уязвимость. И то, что Кремль может пойти на обострение, – не в их бизнес-интересах.

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"В военном смысле также ничего не изменится, ведь вооруженные подразделения на левом берегу Днестра не имеют серьезного военного потенциала, особенно по сравнению с ВСУ, с их уровнем технологий, спектром вооружения и т.д. Так что даже если они начнут какие-то действия против Украины, их надолго не хватит. Но я подчеркну: все, что я объяснил, касается ситуации, когда Россия далеко, ее наступление не имеет успеха, а остров Змеиный остается под контролем Украины. Если же сугубо теоретически предположить апокалиптический сценарий, когда что-нибудь произойдет на линии фронта – тогда ОГРВ (оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе - ред.) и "приднестровская армия" могут сыграть какую-то роль. Так что все зависит от успехов ВСУ на фронте", — резюмировал депутат.

Напомним, в НАТО рассказали о своих действиях, если Россия попытается присоединить Приднестровье.

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