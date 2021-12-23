Все зависит от здоровья: Байден заявил, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году

Все зависит от здоровья: Байден заявил, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году

К моменту голосования Байдену будет 81 год.

Президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году, однако все будет зависеть от его здоровья.

Соответствующее заявление американский лидер озвучил в интервью ABC News.

Отмечается, что на вопрос о намерении еще раз поучаствовать в выборах Байден ответил: "Да". В то же время глава государства отметил, что "уважает судьбу".

"Судьба много раз вмешивалась в мою жизнь. Если у меня будет хорошее здоровье и я буду чувствовать себя так, как сейчас, то снова буду баллотироваться", — заверил 79-летний президент США.

Он добавил, что не против матча-реванша с экс-лидером страны Дональдом Трампом. "Конечно. Почему бы мне не баллотироваться против Дональда Трампа как кандидат?" — риторически поинтересовался американский глава, добавив, что это лишь увеличит вероятность его участия в выборах.

Ранее The Washington Post со ссылкой на собственные источники информировало, что Байден со своим окружением в попытке развеять опасения по поводу будущих политических перспектив все чаще уверяет сторонников в намерении баллотироваться на второй срок.

Указывалось, что одной из причин соответствующих заявлений является снижение национального рейтинга одобрения Байдена до 40% на фоне обеспокоенности инфляцией и нестабильностью усилий общественного здравоохранения по преодолению пандемии COVID-19.

Как сообщалось, Джо Байден 19 ноября в рамках ежегодного обследования прошел процедуру колоноскопии. Личный врач американского лидера Кевин О'Коннор заявил, что политик "остается здоровым, энергичным мужчиной, способным успешно исполнять обязанности президента".

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