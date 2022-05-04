"Всегда открыты для дополнительных санкций": Байден обсудит новые ограничения против России

"Всегда открыты для дополнительных санкций": Байден обсудит новые ограничения против России

Президент США Джо Байден заявил 4 мая, что Соединенные Штаты "всегда открыты для дополнительных санкций" против России после того, как Евросоюз объявил о новом раунде санкций.

Заметим, кроме ЕС, о дополнительных санкциях против России 4 мая объявила и Великобритания.

Своё заявление Байден сделал в Белом доме, обсуждая экономику США, пишет CNN.

"На этой неделе я буду говорить с членами G7 о том, что мы собираемся делать или не собираемся делать", – сказал американский лидер.

Напомним, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против России за агрессию против Украины. Среди ограничений – нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT еще нескольких банков РФ, запрет государственных информационных вещателей.

Россия стала чемпионкой среди стран-изгоев по количеству наложенных санкций (на жестовом языке)

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