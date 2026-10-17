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Всего пять дней на должности: экс-спикер Белого дома внезапно расхвалила «доброго и внимательного» Трампа
Трамп посоветовал Захарии задуматься над ее должностью в Белом доме.
Бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария публично похвалила президента США Дональда Трампа после того, как он посоветовал ей «пересмотреть» свое решение о дальнейшей работе в должности.
Об этом Захария написала в соцсети X.
В ответ Захария назвала американского президента «добрым, великодушным, внимательным и трудолюбивым мужчиной», а также заявила, что больше американцев должны ценить его работу.
«Никто никогда не сделает Америку великой так, как это сделал и продолжает делать он. Для меня было честью работать на него», — написала она.
Заметим, Трамп заявил, что попросил новую пресс-секретарь пересмотреть свое решение о должности его главного представителя. Он рассказал, что лично пообщался с Захарией.
«Честно говоря, будь я на твоем месте, я бы передумал. Кэти, нужно ли тебе это? Я не думаю, что тебе это нужно», — рассказал Трамп о своем разговоре.
Захария в должности спикера Белого дома — что известно
Трамп назначил Захарию спикером Белого дома в начале октября. Она сменила Кэролайн Левитт, которая покинула должность в конце августа. Однако после первого брифинга западные СМИ обратили внимание на неподготовленность. В частности, большую часть выступления она читала по бумаге. Отвечая на вопрос о семье и работе, она случайно назвала своего мужа «моим президентом».
Один из вопросов касался того, перестали ли США передавать Украине разведывательные данные. Захария не смогла сразу ответить и заявила, что ей нужно будет вернуться к этому вопросу позже.
Стало известно, что новоназначенную пресс-секретарь президента США уволили с должности только после пяти дней работы. Причиной послужили неудачный дебют перед журналистами и скандал вокруг ее заявлений о юридическом образовании и адвокатской квалификации.