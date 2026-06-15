Вселенский патриарх отреагировал на удар РФ по Лавре

Владимир Зеленский и патриарх Варфоломей. Фото иллюстративное / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский по дороге на саммит «Группы семи» (G7) провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Разговор состоялся непосредственно в аэропорту Кишинева.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Главной темой общения стал недавний циничный обстрел российскими оккупантами главной православной украинской святыни — Киево-Печервской лавры.

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Зеленский выразил благодарность Его Всесвятости за непоколебимую поддержку Украины и абсолютно четкую и бескомпромиссную моральную позицию по поводу действий страны-агрессоры.

«Российские удары дронами по Киево-Печерской лавре — святыне не только Украины, но и православие в целом — это варварство, которому нет оправдания», — подчеркнул глава государства.

Стороны обсудили возможные форматы для личных встреч. В завершение Зеленский опросил Вселенского патриарха в Украину.

Напомним, около 700 вражеских беспилотников и десятки ракет атаковали Украину этой ночью. ТСН.ua собрал все о ночной атаке по Украине 15 июня.

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В частности, под ударом оказался один из самых больших христианских центров Украины — Киево-Печерская лавра. В результате атаки вспыхнул пожар на крыше Успенского собора.

После удара по Лавре ДЭСС призвала УПЦ МП наконец-то выйти из состава русской церкви.

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