"Всем было похеру": Зеленский рассказал о реакции гарантов Будапештского меморандума

В последний раз Украина просила о консультациях после полномасштабного вторжения РФ.

После оккупации Россией Донбасса и Крыма Украина трижды обращались с письмами к гарантам Будапештского меморандума, но так и не дождалась проведения консультаций.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

Он напомнил, что тремя главными гарантами безопасности для Украины, "стратегическими друзьями и партнерами" были США, Россия и Бртания, к которым присоединились Франция и Китай.

"Украина требовала консультаций, на которых все должны быть. Все должны встретиться срочно. Америка, Россия, Британия, Франция, Китай. Кто-то приехал? Нет. Кто-то ответил на эти официальные письма или кто-то консультации провел? Нет. Почему? Да похеру. Это же понятно на русском? Вот как на русском было похеру, так и всем прочим гарантерам Будапештского меморандума, всем похеру было на эту страну. На этих людей, на эти гарантии безопасности”, - сказал Зеленский.

По его словам, в последний раз письма гарантам Будапештского меморандума были отправлены уже при его президентстве — в феврале 2022 года, когда произошло полномасштабное вторжение. Но на них тоже никто не ответил.

Президент Зеленский отметил, что обсуждал тему Будапештского меморандума с избранным президентом США Дональдом Трампом и подчеркнул, что этот разговор незакончен и еще будет продолжен.

Напомним, что Украина отказалась от ядерного оружия 30 лет назад, подписав Будапештский меморандум. Через 20 лет после его подписания эти гарантии оказались пустым звуком – в 2014 году Россия аннексировала Крым, а на Донбассе начались военные действия. Президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Евросовета в Брюсселе, заявил, что безопасность Украины может обеспечить либо членство в НАТО, либо ядерное оружие.

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