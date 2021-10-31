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Всемирная вакцинация и похищение хакерами данных известных мировых клиентов ювелирного дома. Пять новостей, которые вы могли проспать

Всемирная вакцинация и похищение хакерами данных известных мировых клиентов ювелирного дома. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать :

  • G20 подтвердили, что они хотят достичь цели вакцинации 40% населения мира к концу этого года и 70 процентов – к середине следующего. Читать дальше –>
  • В результате кибератаки на британскую ювелирную компанию Graff Diamonds хакеры завладели личными данными известных мировых личностей, например звезд Голливуда, спортсменов и политиков, в том числе экс-президента США Дональда Трампа. Читать дальше –>
  • В ночь на воскресенье, 31 октября, украинцы в очередной раз перевели стрелки часов в час назад. Читать дальше –>
  • Большая вспышка на Солнце, достигшая Земли на Хэллоуин, привела к сильной геомагнитной буре и усилила эффект северного сияния, которое будет видно в США и Европе. Читать дальше –>
  • Голливудский актер Алек Болдуин нарушил молчание, заявил о дружбе с Галиной Хатчинс — оператором, которую он случайно застрелил на съемке своего фильма "Ржавчина" на прошлой неделе. Читать дальше –>
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