Всемирная вакцинация и похищение хакерами данных известных мировых клиентов ювелирного дома. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать :
- G20 подтвердили, что они хотят достичь цели вакцинации 40% населения мира к концу этого года и 70 процентов – к середине следующего. Читать дальше –>
- В результате кибератаки на британскую ювелирную компанию Graff Diamonds хакеры завладели личными данными известных мировых личностей, например звезд Голливуда, спортсменов и политиков, в том числе экс-президента США Дональда Трампа. Читать дальше –>
- В ночь на воскресенье, 31 октября, украинцы в очередной раз перевели стрелки часов в час назад. Читать дальше –>
- Большая вспышка на Солнце, достигшая Земли на Хэллоуин, привела к сильной геомагнитной буре и усилила эффект северного сияния, которое будет видно в США и Европе. Читать дальше –>
- Голливудский актер Алек Болдуин нарушил молчание, заявил о дружбе с Галиной Хатчинс — оператором, которую он случайно застрелил на съемке своего фильма "Ржавчина" на прошлой неделе. Читать дальше –>