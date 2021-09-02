"Вспомнил после встречи": Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом его визит в Украину

"Вспомнил после встречи": Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом его визит в Украину

Ранее вопрос визита Байдена в Украину озвучивался во время телефонных разговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский сознался, что забыл обсудить на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне вопрос его возможного ответного визита в Украину.

Об этом украинский президент сказал на брифинге для журналистов.

"Честно скажу, что вспомнил об этом я после встречи уже, что нужно было проговорить более детально относительно визита президента США", — заявил он, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, когда Байден посетит Киев и обсуждался ли этот вопрос на встрече двух лидеров.

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Зеленский резюмировал, что ранее вопрос визита Байдена в Украину в телефонных разговорах поднимался как представителями президентских администраций, так и непосредственно главами обоих государств.

"Я думаю, что президент приедет в Украину", – заявил Зеленский на брифинге в Вашингтоне. Он также отметил, что Байден не единожды посещал Украину. "Он много раз был в Украине", – сказал Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский рассказал, как обсуждал с Байденом вступление в НАТО и ситуацию на Донбассе.

Ранее Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что "президенты вывели наши отношения на новый уровень".

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