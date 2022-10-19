Встреча Байдена и Путина на G20: США делают все, чтобы этого не произошло даже в коридоре или на фото

Байден и Путин могут в какой-то момент посетить то же большое пленарное заседание, но США пытаются это предотвратить.

Чиновники США делают все, чтобы на саммите G20 в Индонезии не было личной встречи президента Джо Байдена с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Politico.

Байден заявил на прошлой неделе, что готов обсудить с Путиным на саммите судьбу американской баскетболистки Бритни Гринер. Однако американские чиновники говорят, что сейчас не ведутся переговоры с Кремлем о том, чтобы заключить какое-либо соглашение. И вряд ли это изменится.

Официальные лица США предполагают, что Байден и Путин могут в какой-то момент посетить одно и то же большое пленарное заседание. Так что их пути могут пересечься. Американские чиновники исключили официальную встречу и делают шаги, чтобы предотвратить встречу лидеров обоих государств даже в коридоре или на групповом фото.

"Мы знаем, что президент Байден думает о президенте Путине: он думает, что он убийца, он думает, что он военный преступник. Обычно с убийцами и военными преступниками не встречаются", – сказал экс-посол США в Украине Уильям Тейлор.

Напомним, саммит G-20 состоится в ноябре на Бали. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди анонсировала, что участие в саммите "Большой двадцатки" примут в частности Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД России сообщили о согласии главы Кремля посетить саммит G-20, а вот у Зеленского пока не подтвердили и не опровергли его визит.

Что касается возможной встречи Путина с Байденом на саммите, то американский лидер заявлял ранее, что не видит в этом смысла и веских причин.

Репетиция G20 с Путиным и Зеленским: в Индонезии стартовал саммит премьеров

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