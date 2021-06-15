Встреча Байдена и Путина продлится до 5 часов, первым пресс-конференцию даст президент РФ

В Белом доме раскрыли детали завтрашнего саммита.
Сначала на женевскую виллу Ла Гранж приедет Путин, а затем Байден. Планируется как минимум две встречи: одна с участием президентов и глав внешнеполитических ведомств, вторая — расширенные делегации.
Об этом сообщила корреспондент CNN Кейтлен Коллинз.
"Встреча Байдена и Путина может длиться четыре или пять часов. После нее сначала проведут пресс-конференцию Путина, а потом Байдена", — написала Коллинз на странице в Twitter.
Также по ее словам, после встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным именно российский президент первым даст пресс-конференцию.
Как известно, переговоры Байдена с Путиным состоятся в знаменитой вилле La Grange , построенной в XVIII веке. Среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве Украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.