Встреча Байдена и Путина продлится до 5 часов, первым пресс-конференцию даст президент РФ

В Белом доме раскрыли детали завтрашнего саммита.

Сначала на женевскую виллу Ла Гранж приедет Путин, а затем Байден. Планируется как минимум две встречи: одна с участием президентов и глав внешнеполитических ведомств, вторая — расширенные делегации.

Об этом сообщила корреспондент CNN Кейтлен Коллинз.

"Встреча Байдена и Путина может длиться четыре или пять часов. После нее сначала проведут пресс-конференцию Путина, а потом Байдена", — написала Коллинз на странице в Twitter.

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Также по ее словам, после встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным именно российский президент первым даст пресс-конференцию.

Как известно, переговоры Байдена с Путиным состоятся в знаменитой вилле La Grange , построенной в XVIII веке. Среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве Украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.

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