Встреча Байдена и Зеленского и туризм в Европе во время пандемии. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- США могут использовать санкции угрозы энергетической независимости Украины после введения в действие российского газопровода "Северный поток-2". Читать дальше ->
- Президент Украины Владимир Зеленский во время короткого брифинга в Украинском доме в Вашингтоне рассказал подробности общения с американским коллегой Джо Байденом. Читать дальше ->
- Украинский президент передал Байдену предложения по формату переговоров о мирном урегулировании ситуации в Донбассе. Читать дальше ->
- Президент Украины Владимир Зеленский признался, что забыл обсудить на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне вопрос его возможного ответного визита в Украину. Читать дальше ->
- Европа открыта — для здоровых и вакцинированных. Теперь путешественники из Украины могут посетить 35 европейских стран. Читать дальше ->