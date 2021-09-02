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Встреча Байдена и Зеленского и туризм в Европе во время пандемии. Пять новостей, которые вы могли проспать

Встреча Байдена и Зеленского и туризм в Европе во время пандемии. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • США могут использовать санкции угрозы энергетической независимости Украины после введения в действие российского газопровода "Северный поток-2". Читать дальше ->
  • Президент Украины Владимир Зеленский во время короткого брифинга в Украинском доме в Вашингтоне рассказал подробности общения с американским коллегой Джо Байденом. Читать дальше ->
  • Украинский президент передал Байдену предложения по формату переговоров о мирном урегулировании ситуации в Донбассе. Читать дальше ->
  • Президент Украины Владимир Зеленский признался, что забыл обсудить на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне вопрос его возможного ответного визита в Украину. Читать дальше ->
  • Европа открыта — для здоровых и вакцинированных. Теперь путешественники из Украины могут посетить 35 европейских стран. Читать дальше ->

Встреча Зеленского и Байдена: на сайте Офиса президента появилось совместное заявление Украины и США

Встреча Зеленского и Байдена: на сайте Офиса президента появилось совместное заявление Украины и США

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