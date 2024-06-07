Встреча Байдена и Зеленского: нардеп заметил неожиданность в украинской делегации (фото)

Вместо главы МИД на встрече в Париже была вице-премьер Юлия Свириденко.

В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом в Париже в составе украинской делегации отсутствовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На это обратил внимание в своем сообщении в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующие фото.

Как свидетельствуют опубликованные кадры, рядом с Зеленским, как обычно, сидит глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Следующим обычно сидит Кулеба. Но в этот раз мы видим там вице-премьера/министра экономики Юлию Свириденко. Далее министр стратегических отраслей промышленности Камышин. Дальше заместитель Ермака Жовква. А Кулебы вообще нет. Он в Киеве, сегодня был в Раде на часе вопросов правительству”, — отметил Гончаренко.

Украинская делегация в Париже на встрече Зеленского и Байдена / Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

По его словам, существует версия, что Юлия Свириденко "метит в премьеры", а Кулеба, по его словам, похоже, "попал в немилость".

"Если вы думаете, что это не важно, кто возле кого сидит (особенно на таких высоких встречах как с Байденом), то вы очень ошибаетесь. Это протокол, а еще это символизирует благосклонность или нерасположение. А еще об институтах", — подчеркнул нардеп. .

Гончаренко отметил, что расположение американских чиновников отвечает политической традиции: рядом с Байденом сидит госсекретарь (фактически министр иностранных дел) Энтони Блинкен, а за ним руководитель Пентагона Ллойд Остин.

Американская делегация в Париже на встрече Зеленского и Байдена / Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

"Здесь все четко, как и должно быть. А вот к нашим "размещениям" есть вопросы”, — подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Париже встретился с президентом США Джо Байденом. Американский лидер извинился за месяцы задержки с помощью Украины и объявил новый пакет финансовой помощи на сумму 225 млн долларов.

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