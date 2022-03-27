Встреча Байдена с украинцами и гуманитарная помощь: МИД отчитался о победах на дипломатическом фронте

Встреча Байдена с украинцами и гуманитарная помощь: МИД отчитался о победах на дипломатическом фронте

Британия, Греция, Словакия и Швейцария предоставят Украине помощь.

В Варшаве министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников провели переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

По словам Кулебы, стороны обсудили "не только тактические, но и системные стратегические решения, которые помогут укрепить глобальный сдерживающий фронт РФ".

В МИД также отчитались о победах на дипломатическом фронте.

Поддержка мира

Президент США Джо Байден в Польше встретился с украинцами, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны РФ, а также объявил о новой финансовой помощи.

В Варшаве более 4 000 человек провели флешмоб Stop promising, start acting! для привлечения внимания к жертвам среди украинского гражданского населения и немедленного закрытия украинского неба.

Изоляция России

Глава МВД Литвы Агне Билотайте призвала исключить Россию и Беларусь из Интерпола.

Украинское общество в Нью-Йорке провело акцию протеста возле штаб-квартиры американской компании Colgate-Palmolive, требуя прекратить сотрудничество с РФ.

Европейская организация по ядерным исследованиям объявила о приостановлении сотрудничества с Россией и Беларусью.

Великобритания ввела санкции против российской оборонной компании "Кронштадт", являющейся основным производителем дронов и беспилотников "Орион".

Компания по производству программного обеспечения Terrasoft уходит с рынков России и Беларуси. Компания уже инвестировала в поддержку украинской армии и волонтерские проекты более 10 млн. грн.

В РФ отключили софт Parimatch Tech и запретили использовать в бренд Parimatch любым способом.

Ответственность России за преступления в Украине

Ирландия присоединилась к Группе друзей подотчетности, объединяющей страны, требующие ответственности за преступления РФ в Украине.

Гуманитарная помощь

Великобритания направит гуманитарную помощь в Украину на сумму 2 миллиона фунтов стерлингов.

Греция направила в Украину 75 тонн гуманитарной помощи, которая поступит в Ровно и Хмельницкий.

Нацбанк Словакии отправил 2 бронированных автомобиля для Нацбанка Украины.

Швейцария направила очередной груз гуманитарной помощи: 15 тонн медицинских препаратов и 40 тонн продовольствия.

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