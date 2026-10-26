Зеленского ожидают в Брюсселе: Офис президента заявил об изменении планов США

Владимир Зеленский / © Associated Press

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27-28 октября в Брюсселе планируется встреча на уровне президента Украины Владимира Зеленского, американской стороны, ЕС и генерального секретаря НАТО.

Зеленского ожидают в Брюсселе 27 октября около 14.00, сообщили источники «Радио Свобода».

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По их данным, президент будет находиться там 27–28 октября и встретится с чиновниками ЕС и НАТО. Переговоры будут касаться мирного процесса. Детали встреч пока не известны.

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В то же время Еврокомиссия не подтвердила и не опровергла переговоры в Брюсселе, анонсированные Зеленским на 27–28 октября.

Чиновники ЕС на условиях анонимности рассказали «Радио Свобода», что на данный момент таких встреч в графиках европейских лидеров нет. В то же время, они не исключают, что планы еще могут измениться.

Офис президента Украины пока не подтверждает возможный визит Владимира Зеленского в Брюссель на этой неделе. Причиной называют изменение планов американской стороны, влияющих на подготовку возможной встречи с участием представителей Украины, Европейского Союза, НАТО и США. Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин.

Сам Зеленский ранее подтвердил, что 27-28 октября в Брюсселе планируется встреча Украины, США, ЕС и НАТО по безопасности, гарантиям для Украины и завершению войны.

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«У нас был бриф от американцев, и сейчас они хотят уже не бриф, а широко говорить о безопасности, о гарантиях, о ЕС и участии. И хотят встречу на этой неделе уже в Брюсселе. Американцы, Украина, ЕС на уровне президента и НАТО на уровне генсека НАТО. И я не знаю, будет ли еще кто-нибудь в этой связке в Брюсселе, потому что там штаб-квартира НАТО и Европейского Союза. И такую встречу мы планируем уже во вторник-среду», — сказал Зеленский.

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