"Встреча будет на повышенных тонах": Арахамия рассказал детали разговора Зеленского и Байдена

Для встречи с Зеленским много конгрессменов прервут свой отпуск.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со своим американским коллегой Джо Байденом, которая запланирована на конец августа, обсудит ряд важных вопросов, а непубличная часть переговоров лидеров двух стран может произойти на повышенных тонах из-за согласования Штатами и ФРГ завершения строительства российского газопровода "Северный поток- 2 ", который строится в обход Украины.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

Арахамия пояснил, что "Северный поток-2" является геополитическим проектом. И, по мнению нардепа, в сентябре Конгресс США начнет сопротивляться решению Байдена по "Северному потоку-2".

"Нашими органическими союзниками в Европе является Великобритания, Польша, страны Балтии. На "Крымской платформе" мы собираем несколько десятков стран — это 23 августа перед поездкой Зеленского в США. Мы сейчас уже с этими странами на "зуме" обсуждаем единую позицию. В каждой страны в США является диаспора — польская, балтийская, у них есть контакты. Мы стараемся каждый контакт в Конгрессе сегодня консолидировать в единую позицию. Потому что когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы посмотрите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена. Остаются ходы, и мы их обрабатываем — это вообще-то главная тема визита", — высказался Давид Арахамия.

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Кроме того, нардеп добавляет, что сейчас Киев получает "десятки писем от конгрессменов, прервут свой отпуск и приедут на встречу с Зеленским". Несмотря на то, что визит украинского президента запланирован на период, когда Конгресс США в отпуске. Он отметил, что в Конгрессе США "является двухпартийная поддержка Украины".

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены" и т.д., а на недипломатическом люди говорят, как есть. Когда партнеры друг с другом разговаривают, они должны говорить виденье глазами одного партнера и другого партнера. Все понимают, что сейчас главная подача на Германию и заигрывание (США – ред.) с Россией – это, по сути, некая такая неформальная коалиция против Китая", — заявил нардеп.

Напомним, 7 июня Джо Байден во время телефонного разговора с Зеленским пригласил украинского президента в Белый дом. Все это происходит на фоне отмены Соединенными Штатами санкций против "Северного потока-2", что позволит Путину его достроить и "выключить" Украина по транзиту российского газа в ЕС, отказа стран-членов Альянса говорить о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) и реального тупика в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

О том, удачную ли тактику выбрали в Зеленского, на какие именно гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов надеемся и что украинского президента ждет в Белом доме — читайте в материале ТСН.ua.

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