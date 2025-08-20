"Встреча была продолжительной": Виткофф сообщил, готовы ли россияне к уступкам после встречи на Аляске

Путин и Трамп на Аляске / © Associated Press

В США заявили, что россияне почти сразу пошли на уступки во время встречи на Аляске. Стороны рассматривают мирное соглашение, а не договор о прекращении огня.

Об этом рассказал спецпосланник президента США Стив Виткофф, передают «Новости Live».

По словам посланника, частью получения уступок было выяснение, готовы ли россияне быть более гибкими.

«И было ясно, что это важная развединформация, которую нам нужно было увидеть. Президент развил это почти сразу, что привело к продолжительности встречи. Мы были там достаточно долго, потому что действительно продвинулись в направлении мирного соглашения», — сказал он.

Виткофф также объяснил, почему стороны рассматривают мирное соглашение, а не договор о прекращении огня.

«Мирное соглашение — это совсем другое. Она гораздо крепче. И президент почувствовал на встрече, что есть много предпосылок для мирного соглашения, так почему бы не стремиться к нему? И, конечно, в этом безумном мире его за это раскритиковали. Я смотрел на это и, честно говоря, удивлялся», — подчеркнул Виткофф.

Напомним, российские чиновники преимущественно отклонили предложенные Европой гарантии безопасности для Украины в потенциальном мирном соглашении. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 августа заявила, что Москва категорически отвергает любой сценарий, предусматривающий появление в Украине военного контингента с участием стран НАТО.

Западные лидеры напомнили, что речь идет не о военном контингенте НАТО, а о возможных миротворческих силах, призванных обеспечить режим прекращения огня. Трамп во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС заявил, что все присутствующие страны поддерживают немедленное прекращение боевых действий, чтобы остановить новые жертвы. Он подчеркнул, что устойчивое перемирие возможно только после дополнительных переговоров.