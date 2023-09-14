Встреча двух диктаторов: в ISW прокомментировали визит Ким Чен Ина в Путин

Вместе с тем Путин волнуется, как против него обернутся отношения России и КНДР.

Российский президент-диктатор Владимир Путин, вероятно, боится, что укрепление отношений с Северной Кореей могут поставить под угрозу схемы уклонения РФ от существующих санкций.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 13 сентября глава Кремля встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" в Амурской области. Путин назвал встречу "продуктивной" и сообщил, что они с Кимом провели "откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонних отношениях".

Путин также заявил, что РФ будет продолжать соблюдать ограничения на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, но отметил, что в "пределах нынешних правил есть дополнительные возможности".

"Путин, вероятно, пытается нейтрально изобразить свою встречу с Кимом, чтобы сохранить интерес России в приобретении северокорейских артиллерийских боеприпасов с опасениями по поводу риска введения вторичных международных санкций против РФ из-за потенциальной торговли с Северной Кореей", — говорится в отчете американских аналитиков.

Напомним, два диктатора, Владимир Путин и Ким Чен Ын, встретились на Дальнем Востоке РФ 13 сентября на космодроме "Восточный", чтобы провести переговоры. По данным российских пропагандистов, темы переговоров – экономика и гуманитарная сфера.

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