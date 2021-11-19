Встреча глав Минобороны Украины и США: что важного сказал Ллойд Остин об агрессии России

Встреча глав Минобороны Украины и США: что важного сказал Ллойд Остин об агрессии России

Киев и Вашингтон будут углублять сотрудничество в Черноморском регионе, сфере кибербезопасности и будут проводить обмен разведывательными данными.

Министр обороны Украины Алексей Резников во время Вашингтона встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом информируют пресс-службы министерств обороны Украины и Соединенных Штатов.

"Стороны обсудили ряд вопросов безопасности, включая дестабилизационные действия России в регионе, и договорились тесно сотрудничать для продвижения общих приоритетов, определенных в Стратегической оборонной программе США и Украины", — говорится в сообщении Пентагона.

Министр обороны США Ллойд Остин принимает в Пентагоне министра обороны Украины Александра Резникова pic.twitter.com/cd96EzhT2z — Голос Америки (@chastime) November 18, 2021

Что сказал Ллойд Остин

Глава Пентагона заверил, что США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и заявил, что в Вашингтоне внимательно следят за передвижением российских войск у границ нашего государства.

"Мы четко выразили свою обеспокоенность дестабилизирующей деятельностью России и наше стремление к большей прозрачности (относительно военных маневров РФ — Ред.)", — отметил американский министр.

По его словам, Киев и Вашингтон будут углублять сотрудничество в Черноморском регионе, сфере кибербезопасности и будут проводить обмен разведывательными данными.

Остин также призвал Резникова продолжать реформы.

"Мы поддерживаем усилия Украины по внедрению углубленных комплексных реформ в ее оборонном секторе. Мы знаем, что это тяжелая работа. Но ее выполнение является ключом к достижению Украиной своих евроатлантических стремлений", — пояснил он.

Что сказал Алексей Резников

Министр обороны Украины отметил тесную коммуникацию оборонных ведомств Украины и США. Он поблагодарил, что США привлекли внимание мира к очередным военным маневрам России, которые могут представлять угрозу Украине.

"Это дает надежду, что цивилизованный мир объединится и остановит агрессора, использующего в качестве оружия все — от энергетики и киберпространства до женщин и детей, и никогда не остановится, если ему не дать отпор", — заявил Резников.

Министр заверил, что Украина полна решимости развивать свое партнерство с Соединенными Штатами, в частности, в сфере противодействия российским гибридным атакам.

По его словам, Россия в любой момент может прибегнуть к эскалации.

Резников сказал, что Украина обсудит с США, каким должен быть ответ на агрессивные действия РФ, который станет "прививкой от опасного вируса агрессии".

The Kremlin has high and thick walls.They don't hear words of concern and calls for dialogue.But they understand the actions.With the US we should to discuss what the answer should be to aggression. This should be a kind of vaccination against the dangerous virus of aggression pic.twitter.com/Obv6pLhKgQ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 18, 2021

"Мы готовы защищать свою страну и будущее наших детей. Такая возможная эскалация, безусловно, чревата катастрофическими последствиями для всей Европы", — подытожил он.

Отметим, что это первый визит Резникова в США в должности министра обороны.

Ранее глава Пентагона прокомментировал испытания РФ противоспутникового оружия.

Напомним, что британский премьер Борис Джонсон пояснил, что Великобритания поддерживает Украину не из-за враждебности к РФ, а из-за "приверженности демократии и свободе".

Британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.

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