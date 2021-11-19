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Встреча глав Минобороны Украины и США: что важного сказал Ллойд Остин об агрессии России

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Встреча глав Минобороны Украины и США: что важного сказал Ллойд Остин об агрессии России

Министерство обороны Украины

Киев и Вашингтон будут углублять сотрудничество в Черноморском регионе, сфере кибербезопасности и будут проводить обмен разведывательными данными.

Министр обороны Украины Алексей Резников во время Вашингтона встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом информируют пресс-службы министерств обороны Украины и Соединенных Штатов.

"Стороны обсудили ряд вопросов безопасности, включая дестабилизационные действия России в регионе, и договорились тесно сотрудничать для продвижения общих приоритетов, определенных в Стратегической оборонной программе США и Украины", — говорится в сообщении Пентагона.

Что сказал Ллойд Остин

Глава Пентагона заверил, что США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и заявил, что в Вашингтоне внимательно следят за передвижением российских войск у границ нашего государства.

"Мы четко выразили свою обеспокоенность дестабилизирующей деятельностью России и наше стремление к большей прозрачности (относительно военных маневров РФ — Ред.)", — отметил американский министр.

По его словам, Киев и Вашингтон будут углублять сотрудничество в Черноморском регионе, сфере кибербезопасности и будут проводить обмен разведывательными данными.

Остин также призвал Резникова продолжать реформы.

"Мы поддерживаем усилия Украины по внедрению углубленных комплексных реформ в ее оборонном секторе. Мы знаем, что это тяжелая работа. Но ее выполнение является ключом к достижению Украиной своих евроатлантических стремлений", — пояснил он.

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Что сказал Алексей Резников

Министр обороны Украины отметил тесную коммуникацию оборонных ведомств Украины и США. Он поблагодарил, что США привлекли внимание мира к очередным военным маневрам России, которые могут представлять угрозу Украине.

"Это дает надежду, что цивилизованный мир объединится и остановит агрессора, использующего в качестве оружия все — от энергетики и киберпространства до женщин и детей, и никогда не остановится, если ему не дать отпор", — заявил Резников.

Министр заверил, что Украина полна решимости развивать свое партнерство с Соединенными Штатами, в частности, в сфере противодействия российским гибридным атакам.

По его словам, Россия в любой момент может прибегнуть к эскалации.

Резников сказал, что Украина обсудит с США, каким должен быть ответ на агрессивные действия РФ, который станет "прививкой от опасного вируса агрессии".

"Мы готовы защищать свою страну и будущее наших детей. Такая возможная эскалация, безусловно, чревата катастрофическими последствиями для всей Европы", — подытожил он.

Отметим, что это первый визит Резникова в США в должности министра обороны.

Ранее глава Пентагона прокомментировал испытания РФ противоспутникового оружия.

Напомним, что британский премьер Борис Джонсон пояснил, что Великобритания поддерживает Украину не из-за враждебности к РФ, а из-за "приверженности демократии и свободе".

Британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.

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