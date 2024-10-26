Встреча Гутерреша с Путиным противоречит линии ООН по поддержке МКС – Кислица

Дипломат привел фрагмент рекомендаций по потенциальным встречам между представителями секретариата ООН и людьми, по которым Международный уголовный суд выдал ордер на арест.

Визит генсека организации Антониу Гутерреша в РФ и его встречу с российским лидером Владимиром Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда.

Об этом написал постпред Украины при ООН Сергей Кислица в соцсети Х.

Дипломат привел фрагмент руководящих рекомендаций по потенциальным встречам между представителями секретариата ООН и людьми, по которым Международный уголовный суд выдал ордер на арест – как в случае с Путиным. Эти руководящие указания утвердил предшественник Гутерреша в должности Пан Ги Мун в 2013 году.

Также читайте Гутерриш попытался оправдаться за свой визит к Путину на БРИКС

В цитированном отрывке отмечается, что люди, по которым МКС выдал ордер, могут целенаправленно добиваться встречи с чиновниками ООН для того, чтобы продемонстрировать свое пренебрежение к МКС и попытаться взорвать его авторитет.

"Соглашение об отношениях между ООН и МКС требует, что ООН должна воздерживаться от любых действий, которые могут препятствовать деятельности Суда и его различных органов, включая прокурора, или взорвать авторитет их решений", – говорится во фрагменте.

Напомним, президент Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерреша в Украину из-за участия главы ООН в саммите в России.

А нечего было кланяться Путину! Зеленский отклонил визит генсека ООН в Киев!

Читайте также: