Встреча Ким Чен Ина и Путина: что кремлевский диктатор будет просить у КНДР

Российский президент-диктатор Владимир Путин во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином будет упрашивать у него снаряды и боекомплект для артиллерийских систем.

Об этом заявил представитель украинского Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает "УНИАН".

На вопрос о том, есть ли информация о каких видах вооружения президент Путин будет просить во время встречи с лидером КНДР, он ответил, что "такое понимание обычно есть".

"Не все договоренности обсуждены. В большинстве случаев то, что просит Россия и на что рассчитывает российский диктатор и российский режим, не удовлетворяется даже государствами и правительствами и режимами, которые поддерживают коммуникацию с мировым изгоем, которым сегодня является Российская Федерация. Поэтому, будут просить. больше, чем получат", — сказал Юсов.

В то же время Путин будет просить снаряды и боекомплект для артиллерийских систем, отметил представитель ГУР.

Напомним, издание The New York Times сообщило, что Ким Чен Ын планирует приехать в РФ в сентябре. Ким, вероятно, уедет из Пхеньяна "бронепоездом во Владивосток", где он встретится с Путиным.

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