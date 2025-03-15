Встреча "коалиции желающих": какие пути к миру в Украине искали мировые лидеры

В субботу 15 марта состоялась встреча "коалиции желающих", а именно группы стран, стремящихся достичь мира в Украине.

Ее организовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в формате онлайн. Во встрече приняли участие около 25 мировых лидеров, в том числе президенты и премьер-министры европейских стран, представители Украины Еврокомиссия, НАТО, Канада, Украина, Австралия и Новая Зеландия.

Политики около 90 минут обсуждали укрепление обороны Украины и ее поддержку и усиление давления на РФ.

О чем договорились мировые политики читайте в материале ТСН.ua.

Потребность в сотрудничестве с США

На пресс-конференции Стармер заявил, что любой мирный план по Украине должен реализовываться в сотрудничестве с США.

"Моя позиция по США не изменилась. Я четко дал понять, что это нужно делать вместе с Соединенными Штатами. Я думаю, вы знаете, что мы говорим с США ежедневно. Поэтому позиция по необходимости делать это совместно с Соединенными Штатами не изменилась, и именно поэтому мы ведем эти детальные дискуссии, которые мы ведем", – сказал он.

Стармер убежден, что президент Дональд Трамп полностью привержен достижению длительного мира, который необходим Украине, и все его действия направлены именно на эту цель.

Премьер-министр подчеркнул, что отношения между Великобританией и Соединенными Штатами Америки являются наиболее тесными среди всех стран-союзников, такими они оставались в течение десятилетий и такими же будут в будущем.

Поддержка будущего мирного соглашения

По словам британского премьера, на виртуальном саммите "коалиции желающих" участники достигли договоренности ускорить практическую работу по поддержке потенциального мирного соглашения, сообщает The Guardian.

Международные военные планировщики встретятся в Великобритании в четверг, 20 марта, чтобы обсудить, как они могут поддержать "будущую безопасность" Украины.

"Мы договорились, что военные планировщики снова соберутся в Великобритании на следующей неделе, чтобы разработать практические планы по тому, как наши военные могут поддерживать будущую безопасность Украины", – сказал он.

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Также лидеры на саммите отметили необходимость мощных механизмов мониторинга, чтобы обеспечить выявление и фиксирование любых нарушений сделки.

Давление на РФ

Британский премьер Кир Стармер заявил, что российский президент Владимир Путин "рано или поздно" будет вынужден сесть за стол переговоров. В частности, лидеры стран согласились усилить давление на РФ, чтобы убедить Путина сесть за стол переговоров.

По его словам, влияние санкций на российскую экономику было достаточно глубоким. Он подчеркнул, что удвоение и усиление санкций приведет к еще большему давлению,

Британский премьер-министр также отметил, что президент РФ Владимир Путин "пытается оттянуть время", однако он будет вынужден прекратить свои варварские атаки на Украину и согласиться на прекращение огня".

"Я считаю, что рано или поздно ему придется сесть за стол переговоров и начать серьезное обсуждение. Но мы не можем сидеть сложа руки и просто ждать, пока это произойдет. Мы должны продолжать двигаться вперед, продвигаться вперед и готовиться к миру – миру, который будет безопасным и крепким", – подчеркнул он.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш подчеркнул, что давление на Россию должно продолжаться, в частности, в экономической и политической сферах.

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Он подчеркнул, что Россия должна продемонстрировать, действительно ли готова к миру, передает RFI.

"Есть согласие со стороны Украины, со стороны Соединенных Штатов. И теперь пусть Россия покажет свои истинные намерения. Они действительно хотят миру или это пустые слова, которые были использованы только для того, чтобы затянуть переговоры?", — сказал министр обороны Польши.

Безопасность Украины

По словам британского премьера, участники подтвердили свою приверженность обеспечению долгосрочной безопасности Украины, а также согласились с тем, что Киев в будущем должен быть в состоянии защитить себя и сдержать российскую агрессию, передает издание The Telegraph.

Как пояснил Стармер, гарантии безопасности – это лучший способ гарантировать завершение любого соглашения крепким миром.

Кроме того, участники встречи договорились укрепить собственную оборону и обороноспособность ВСУ.

Что говорит Зеленский

Во время брифинга 15 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи участники согласились финансировать инициативу Чехии по поставке Украине артиллерийских систем калибра 155 миллиметров.

В частности, новые санкции против РФ вскоре будут введены такие страны как Австралия и Новая Зеландия.

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Зеленский отметил, что Украину поздравили с дипломатическим успехом на переговорах в Джидде, а также что усложнило ситуацию для РФ.

По словам главы государства, Европа планирует создать собственную переговорную группу для дальнейших консультаций по урегулированию конфликта.

Развертывание миротворческих сил

На заседании участники обсуждали развертывание миротворческих сил в Украине.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после встречи в соцсети Х отметил, что его страна может рассмотреть отправку миротворцев в Украину, но только после прекращения огня.

Глава Финляндии Александр Стубб также заявил, что пока "слишком рано говорить о размещении войск". Он отметил, что его страна готова присоединиться к усилиям по защите мирного соглашения, но к перемирию не стоит говорить о миротворческой миссии.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отметила, что ее страна не намерена участвовать в военной миротворческой миссии в Украине.

Напомним, коалиция желающих образовалась для обеспечения будущего мира в Украине после спора Зеленского и Трампа в Белом доме. Инициатором ее создания стал британский премьер Кир Стармер, а первое заседание прошло 2 марта в Лондоне.

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