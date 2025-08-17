Встреча "Коалиции желающих": обозреватель предположил, что будут обсуждать партнеры

Война в Украине / © Владимир Зеленский

Реклама

На встрече Коалиции желающих могут обсуждать ответ на требование Путина отдать ему Донбасс. Вероятно, будут искать компромиссное решение.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал Роман Гончаренко, обозреватель Deutsche Welle.

По его словам, категорическое "нет" со стороны Украины, очевидно, не окончательный ответ.

Реклама

«Возможно, будет компромиссное предложение со стороны Украины и европейских партнеров. Какая? Об этом, я так предполагаю, и пойдет речь на этой встрече», — заключил он.

Напомним, Зеленский готовится к поездке в США, где состоится встреча Коалиции желающих.

Ключевые европейские союзники Украины проведут встречу с президентом Владимиром Зеленским в воскресенье, 17 августа. Он назначен перед его визитом в Белый дом, запланированный на понедельник.

В видеоконференции, которая начнется в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву), примут участие:

Реклама