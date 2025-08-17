- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
Встреча "Коалиции желающих": обозреватель предположил, что будут обсуждать партнеры
Президент РФ Владимир Путин требует, чтобы Украина вывела свои войска, по крайней мере, из Донбасса. Киев сказал "нет".
На встрече Коалиции желающих могут обсуждать ответ на требование Путина отдать ему Донбасс. Вероятно, будут искать компромиссное решение.
Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал Роман Гончаренко, обозреватель Deutsche Welle.
По его словам, категорическое "нет" со стороны Украины, очевидно, не окончательный ответ.
«Возможно, будет компромиссное предложение со стороны Украины и европейских партнеров. Какая? Об этом, я так предполагаю, и пойдет речь на этой встрече», — заключил он.
Напомним, Зеленский готовится к поездке в США, где состоится встреча Коалиции желающих.
Ключевые европейские союзники Украины проведут встречу с президентом Владимиром Зеленским в воскресенье, 17 августа. Он назначен перед его визитом в Белый дом, запланированный на понедельник.
В видеоконференции, которая начнется в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву), примут участие:
президент Франции Эммануэль Макрон
канцлер Германии Фридрих Мерц
премьер-министр Великобритании Кир Стармер.