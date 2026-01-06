Встреча "Коалиции желающих": Стармер оценил готовность Путина к миру

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

На саммите в Париже, где собрались лидеры ключевых стран-союзниц Украины, британский премьер-министр Кир Стармер выступил с трезвой оценкой ситуации, отметив, что Путин до сих пор не готов к миру.

Об этом сообщает Sky News.

«Самые тяжелые ярды впереди»

Стармер отметил важность того, что европейские и американские союзники работают бок о бок ради мира.

«Мы ближе к этой цели [к миру — ред.], чем когда-либо… Но самые тяжелые ярды еще впереди», — отметил политик.

Путин продолжает террор

Несмотря на дипломатические усилия, британский лидер повторил часто звучащее в Европе предупреждение: российский диктатор на самом деле не стремится к миру.

«В последние недели мы видели обратное. Дальнейшие ужасающие удары по Украине, убийства и ранения гражданских, отключение электроэнергии для миллионов людей среди зимы», — подчеркнул Стармер.

Роль Британии в миротворческой миссии

Стармер также очертил детали декларации о намерениях, которую он подписал с Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном, в частности, о создании «военных хабов».

Он пообещал сохранять давление на Россию и поддержку Украины. Кроме того, премьер сделал важное заявление: Великобритания примет участие в мониторинге прекращения огня под руководством США.

Напомним, Эмманюэль Макрон объявил о создании координационного центра по взаимодействию армий Украины и Коалиции. После заседания Коалиции желающих Украина, Франция и Великобритания официально подписали декларацию о развертывании западных контингентов на украинской территории. Документ предусматривает создание многонациональных сил для обеспечения безопасности.