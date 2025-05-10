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Встреча "Коалиции желающих" в Киеве завершилась: Макрон тепло распрощался с Зеленским
Макрон заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины.
В Киеве 10 мая завершилась однодневная встреча «Коалиции желающих». Президенты Украины и Франции, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон распрощались как давние друзья, с объятиями.
Видео этого момента опубликовал президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X.
«Рассчитывай на нас, друг», — коротко написал Макрон под видео.
Напомним, во время встречи Коалиции желающих в Киеве лидеры Украины, Франции, Британии, Германии и Польши приняли решение о размещении миротворческого контингента в Украине после прекращения огня.