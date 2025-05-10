Встреча "Коалиции желающих" в Киеве завершилась: Макрон тепло распрощался с Зеленским

Президенты Украины и Франции попрощались в Киеве после встречи «Коалиции желающих» / © скриншот с видео

Реклама

В Киеве 10 мая завершилась однодневная встреча «Коалиции желающих». Президенты Украины и Франции, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон распрощались как давние друзья, с объятиями.

Видео этого момента опубликовал президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X.

«Рассчитывай на нас, друг», — коротко написал Макрон под видео.

Реклама

Дата публикации 23:16, 10.05.25 Количество просмотров 9 Макрон тепло распрощался с Зеленским

Напомним, во время встречи Коалиции желающих в Киеве лидеры Украины, Франции, Британии, Германии и Польши приняли решение о размещении миротворческого контингента в Украине после прекращения огня.