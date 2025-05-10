ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
354
Время на прочтение
1 мин

Встреча "Коалиции желающих" в Киеве завершилась: Макрон тепло распрощался с Зеленским

Макрон заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский простились в Киеве

Президенты Украины и Франции попрощались в Киеве после встречи «Коалиции желающих» / © скриншот с видео

В Киеве 10 мая завершилась однодневная встреча «Коалиции желающих». Президенты Украины и Франции, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон распрощались как давние друзья, с объятиями.

Видео этого момента опубликовал президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X.

«Рассчитывай на нас, друг», — коротко написал Макрон под видео.

Напомним, во время встречи Коалиции желающих в Киеве лидеры Украины, Франции, Британии, Германии и Польши приняли решение о размещении миротворческого контингента в Украине после прекращения огня.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie