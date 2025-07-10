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Встреча «коалиции желающих» в Риме сосредоточится на безопасности и давлении на РФ — Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что во время встречи «коалиции желающих» на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме будут обсуждаться вопросы безопасности.
Встреча «коалиции желающих», которая состоится на Конференции по восстановлению Украины в Риме 10–11 июля, будет посвящена прежде всего безопасности и усилению международного давления на Россию.
Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона.
Он подтвердил, что на полях Конференции состоится отдельная встреча стран, входящих в «коалицию желающих», и озвучил основные вопросы, стоящие на повестке дня.
«Во время этой встречи ключевым элементом будет, безусловно, безопасность; шаги, которые необходимо осуществить совместно нам, чтобы поднять цену агрессии для России в продолжении войны;
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане.
Мы ранее информировали, что Украина и США обсудили ужесточение противовоздушной обороны и санкций против России.