Министр иностранных дел Андрей Сибига / © Getty Images

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Встреча «коалиции желающих», которая состоится на Конференции по восстановлению Украины в Риме 10–11 июля, будет посвящена прежде всего безопасности и усилению международного давления на Россию.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что на полях Конференции состоится отдельная встреча стран, входящих в «коалицию желающих», и озвучил основные вопросы, стоящие на повестке дня.

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«Во время этой встречи ключевым элементом будет, безусловно, безопасность; шаги, которые необходимо осуществить совместно нам, чтобы поднять цену агрессии для России в продолжении войны;

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане.

Мы ранее информировали, что Украина и США обсудили ужесточение противовоздушной обороны и санкций против России.