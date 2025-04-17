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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Встреча команд Украины и США в Париже: что известно о результатах

Спецпредставитель Трампа назвал встречу очень продуктивной.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Рустем Умеров, Кит Келлог, Андрей Ермак

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог встретился в Париже с руководителем ОПУ Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым / © Twitter

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог назвал встречи в Париже по прекращению войны в Украине «очень продуктивными».

Об этом он написал в сообщении в социальной сети X.

«Рад быть с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым в Париже. Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце по поводу усилий по прекращению войны в Украине и России», — отметил Келлог.

Напомним, в Париже 17 апреля состоялась первая встреча украинской делегации с партнерами по прекращению огня и гарантии безопасности для Украины. Обсуждение состоялось с представителями государств «коалиции желающих» и способных обеспечить безопасность, в том числе из Франции, Германии и Великобритании.

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