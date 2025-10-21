Встреча Лаврова и Рубио неожиданно отложили: источники CNN назвали причины

Сергей Лавров и Марк Рубио. / © Associated Press

Встреча ожидавшейся на этой неделе госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова отложена.

Об этом сообщили CNN источники в Белом доме

"Ожидаемая предварительная встреча между ключевыми помощниками мировых лидеров по иностранным делам на этой неделе была отложена, по крайней мере, сейчас", - рассказал собеседник издания.

Пока точная причина, почему встречу перенесли, не известно. Впрочем, один из источников сообщил, что у Рубио и Лавров есть разные ожидания относительно возможного прекращения вторжения России в Украину.

CNN отмечает, что не было сразу понятно, какое влияние будет иметь перенос этой встречи на саммит президента США Дональда Трампа и "фюрера" РФ Владимира Путина в венгерском Будапеште.

"Президент Трамп последовательно работал над поиском мирного и дипломатического решения, чтобы прекратить эту бессмысленную войну и остановить убийства. Он мужественно взаимодействовал со сторонами со всех сторон и сделает все возможное для достижения мира", - заявила в комментарии CNN заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Разговор Рубио и Лаврова по телефону

Отметим, что американский Госдепартамент сообщил о разговоре по телефону между Рубио и Лавровым, который состоялся 20 октября. Отмечается, что политики обсудили "следующие шаги" после разговора Трампа и Путина на прошлой неделе о возможном прекращении войны в Украине.

В частности, Рубио отметил важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинской войны в соответствии с видением президента Трампа.

В свою очередь, Кремль назвал разговор "конструктивной дискуссией", которая касалась "возможных конкретных шагов по реализации договоренностей", достигнутых Трампом и Путиным во время разговора.

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил CNN, что после этого разговора американские чиновники почувствовали, что позиция России недостаточно эволюционировала за пределы своей максималистской позиции.

По словам собеседника издания в администрации Трампа, Рубио вряд ли будет рекомендовать перенос встречи Путина-Трампа на следующей неделе. Впрочем, переговоры Рубио и Лавров по всей вероятности могут снова состояться на этой неделе.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский не в восторге от "нового Будапешта". Он считает, что встреча лидеров США и России в столице Венгрии не должна окончиться еще одним «меморандумом». Президент напомнил президенту Дональду Трампу, что в свое время такой документ был подписан в столице Венгрии, но он не гарантировал территориальную целостность Украины.

