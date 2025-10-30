Встреча лидеров Китая и США: Трамп заявил о готовности Си присоединиться к мирным усилиям

Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © Reuters

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай присоединится к усилиям Вашингтона по завершению войны в Украине.

Об этом говорится в трансляции Белого дома.

Общаясь с журналистами на борту самолета, он отметил, что вопрос Украины на встрече «поднимался очень серьезно и на это ушло много времени». Си Цзиньпин, по его словам, поможет Штатам в установлении мира в Украине.

Реклама

«Оба будем работать вместе, чтобы посмотреть, сможем ли чего-нибудь достичь. Мы соглашаемся, что стороны, знаете ли, крепко сцепились и воюют, и иногда приходится разрешить им воевать, пожалуй. Это безумие. Но он поможет нам, и мы будем работать вместе над вопросом Украины», — заявил глава Белого дома.

В то же время Трамп отметил, что многое сделать лидеры якобы не смогут.

«Он уже давно покупает нефть у России и обеспечивает значительную часть Китая. И, знаете, могу сказать, что Индия ведет себя очень хорошо в этом вопросе, но мы действительно не обсуждали нефть. Мы говорили о сотрудничестве, чтобы увидеть, сможем ли завершить эту войну», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил также, что хотя война в Украине напрямую и не затрагивает ни Китай, ни США, он хотел бы «чтобы это уже закончилось».

Реклама

«Мне не нравится видеть, как шесть, семь, восемь тысяч молодых людей, преимущественно солдат, погибают», — заявил он.

Он добавил, что Вашингтон зарабатывает деньги на войне в Украине, имея в виду закупку странами ЕС американского оружия для Украины по программе PURL.

«Мы поставляем оружие НАТО. Они покупают его по полной цене, покупают оружие, а затем передают его, пожалуй, преимущественно Украине», — подытожил Трамп и повторил, что Китай и США попытаются завершить войну РФ в Украине.

Ранее Си Цзиньпин похвалил Трампа перед саммитом, отметив его вклад в прекращение войны в Газе. Также китайский лидер предложил объединиться ради разрешения мировых конфликтов.

Реклама

Напомним, 30 октября в Южной Корее состоялась встреча Трампа и Си, на которой стороны обсудили снятие напряжения во взаимоотношениях стран, а также тему завершения войны в Украине.