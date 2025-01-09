Встреча лидеров Украины и Италии: Зеленский раскрыл подробности разговора с Мелони

В четверг, 9 января, в Италии состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

О главных моментах встречи президент рассказал на своей странице на платформе X.

"Сразу после встречи в формате "Рамштайн" я прибыл в Италию, где провел переговоры с Председателем Совета министров Джорджей Мелони. Среди ключевых тем нашего разговора — укрепление безопасности, глобальные события и подготовка к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме", – сообщил Зеленский.

Он также выразил благодарность Италии и итальянскому народу "за их непреклонную поддержку".

"Вместе мы можем приблизить справедливый мир и укрепить наши коллективные позиции", – подчеркнул президент.

Напомним, действующий президент США Джо Байден отменил последнюю запланированную заграничную поездку в Италию за несколько часов до вылета из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

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