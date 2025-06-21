Встреча Лукашенко с Келлогом: политолог рассказал, что стоит за переговорами в Минске

Александр Лукашенко / © Associated Press

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Запад пытается выяснить позицию Минска относительно возможного военного обострения после учений «Запад-2025», и одновременно предупредить о последствиях участия.

Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко в соцсети Facebook комментируя недавнюю встречу лидера Беларуси Александра Лукашенко с американским генералом Китом Келлогом.

«Я не верю в истории о Лукашенко-миротворце, который чуть что не станет посредником в переговорах РФ-Украина. Почему? Да потому, что он не может влиять на Путина. От слова никак», — заявил Денисенко.

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По его словам, даже если предположить, что Лукашенко действительно захотел бы выступить в роли нейтральной площадки, после 2022 года Украина категорически отказывается от любого белорусского посредничества: «Перечень „почему нет“ могу продолжить, но пока достаточно».

Отдельно Денисенко высмеивает еще одну популярную среди белорусских комментаторов теорию о том, что Келлог мог передавать через Лукашенко некое послание для лидера КНР Си Цзиньпина. «Большего бреда сложно придумать. Но белорусам она почему-то нравится», — иронизирует эксперт.

Вместо всех этих фантастических сценариев, Денисенко предлагает вполне прагматичное объяснение: Келлог приехал «пощупать пульс» Беларуси.

«Келлог должен был „померить температуру“ готовности/неготовности Беларуси стать плацдармом для будущего теоретического наступления россиян на Прибалтику, Польшу или Украину после учений „Запад-2025“», — считает Денисенко.

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При этом он уверен: Лукашенко не решится предоставить свою территорию для нового наступления РФ. Причина — Китай, который выступает против дестабилизации в Европе, поскольку нуждается в нормальных экономических отношениях с ЕС.

«Нападение через Беларусь на Украину и, тем более, страну ЕС будет аргументом для ухудшения тех самых отношений и потерей сверхприбыльного бизнеса», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что спецпредставитель США Кит Келлог встретился с белорусским диктаторомАлександром Лукашенко в Минске.

Осенью 2025 года на территории Беларуси начнется активная фаза совместных ученийс Россией. Пограничники предостерегают: это может иметь последствия для безопасности Украины. Заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси Андрей Богодель сообщил, что на совместных российско-белорусских военных учениях «Запад-2025» могут отрабатывать тактические ядерные удары и применение баллистической ракеты «Орешник».

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