Встреча Макрона и Си Цзиньпина может стать началом пути к миру в Украине — Bloomberg

В Париже не ожидают того, что руководство КНР полностью изменит сторону конфликта.

Встреча французского президента Эммануэля Макрона и лидера Китая Си Цзиньпина может стать началом пути дальнейшей совместной работы по достижению мира в Украине.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

"Париж и Пекин согласились поддержать любые усилия по восстановлению мира в Украине на основе международного права в совместном заявлении, которое не оправдало надежд президента Франции Эммануэля Макрона по поводу его трехдневного визита в Китай", — пишет издание.

Источник Bloomberg – высокопоставленный французский чиновник утверждает, что в Париже не ожидают того, что руководство КНР полностью изменит сторону конфликта. Однако Макрон надеялся убедить китайского коллегу использовать свое влияние на президента-диктатора России Владимира Путина, чтобы помочь прекратить войну.

Между тем, Си Цзиньпина воздержался от упоминаний России или Путина в публичных высказываниях. Обязательства Китая не вышли за пределы их предложения из 12 пунктов по прекращению конфликта, пишут авторы материала. Впрочем, во Франции также считают хорошим сигналом на пути к началу мирных переговоров.

"Почти пять часов, которые Макрон и Си провели вместе, действительно проложили путь для дальнейшей совместной работы над достижением мира, считает чиновник Франции", — пишет Bloomberg.

Поездка президента Франции в КНР

Эммануэль Макрон 5 апреля начал трехдневный визит в Китай. По его словам, Пекин может играть немаловажную роль в мирных усилиях благодаря своим тесным отношениям с Москвой.

Во время встречи с китайским коллегой Макрон сказал Си Цзиньпину, что рассчитывает на него, чтобы "привести Россию в сознание" о войне в Украине. Президент Франции также убежден, что может рассчитывать на то, что Китай побуждает Россию к благоразумию.

В свою очередь лидер Китая Си Цзиньпин выступил за возобновление мирных переговоров для урегулирования "украинского кризиса". Он призвал начать их "быстрее". Си выразил мнение, что можно будет найти "политическое решение и сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий европейской безопасности".

7 апреля Макрон провел еще одну неформальную встречу с Си Цзиньпином. В конце церемонии чаепития лидеры Франции и Китая договорились о частном ужине, во время которого они, вероятно, снова будут говорить о войне в Украине.

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