Украина и Франция обсуждают совместное производство оружия: первые подробности встречи Умерова с Лекорню

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина обсуждает с Францией запуск совместного производства оружия, развитие украинского военно-промышленного комплекса и увеличение военной помощи. Его встреча с французским министром обороны Себастьяном Лекорню состоялась в среду, 26 марта, в Париже, накануне саммита "коалиции желающих".

Об этом сообщило оборонное ведомство Украины.

Умеров не уточнил, какое именно оружие будет производить будущее совместное с французами предприятие. В то же время он добавил, что во время встречи обсуждались усиление ВСУ, военная помощь Украине и развитие ВПК Украины. Что касается поставки оружия, речь шла прежде всего о системах ПВО, ракетах и ​​других боеприпасах, а также о самолетах и ​​бронетехнике.

"Отдельно обсудили гарантии безопасности для достижения справедливого и продолжительного мира в Украине и Европе, а также подготовку к саммиту на уровне лидеров государств под председательством Франции. Благодарен Франции за последовательную поддержку с первого дня полномасштабного вторжения", – отметил Рустем Умеров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 26 марта прибыл во Францию с официальным визитом. Встреча с президентом Франции должна состояться в этот же день вечером.

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