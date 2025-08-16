Встреча на Аляске: как Путин "спалился" перед всем миром из-за Украины

Путин / © Associated Press

На пресс-конференции после саммита с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин продемонстрировал, что его позиция по отношению к Украине осталась неизменной. Одно из выражений президента России дало понять, что Кремль не планирует отказываться от войны и покорения Украины.

Об этом пишет BILD.

«Я не раз говорил, что для России события в Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Мы убеждены, что чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все причины кризиса, о которых мы неоднократно говорили», — заявил Путин, подчеркнув, что его цели остаются неизменными.

Филипп Пятов, обозреватель BILD, отмечает: Российский диктатор пытался выглядеть вежливо, хвалить президента США и демонстрировать готовность к миру. Но всего одним предложением он показал, что не намерен завершать войну против Украины».

По словам эксперта, Путин использовал все доступные дипломатические приемы: зачитывал слова из письма, несколько раз благодарил Трампу, даже применил слово «война» в отношении Украины, хотя в России официально разрешено говорить только о «специальной военной операции».

«Старый агент КГБ знает, как произвести впечатление. Но одно предложение четко дало понять: его позиция по поводу войны против Украины не изменилась. Кремль все еще считает, что украинские власти должны быть устранены, а вооруженные силы разбиты», — добавляет Пятов.

Путин также повторил популярную фразу Трампа: «Если бы Трамп был на посту президента в 2022 году, войны бы не было». Однако реальность показывает, что цели Кремля по отношению к Украине остаются неизменными: контроль над государством и устранение его независимости.

Напомним, вчера на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Одной из тем разговора стала война против Украины.

Конечно, президент РФ Владимир Путин в который раз вспомнил о «дружеской, братской Украине» .

Он назвал ситуацию в Украине «трагедией» и «болем для России». Он заявил, что Москва якобы заинтересована в «долгосрочном урегулировании» конфликта.

А также заверил, что во время саммита на Аляске лидеры достигли «определенного взаимопонимания», которое может открыть «дорогу к миру».