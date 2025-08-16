Встреча на Аляске: пастор Трампа сделал важное заявление по Украине

Марк Бернс / © Associated Press

15 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Событие прокомментировал духовный советник американского лидера Марк Бернс, назвав саммит решающим моментом для нации и мировой борьбы за свободу.

Об этом он написал в соцсети «Х».

Он подчеркнул, что США должны стоять на стороне правды и справедливости. Он напомнил, что Украина неоднократно соглашалась на прекращение огня, в то время как Россия продолжала применять насилие.

«Мир не достигается путем умалчивания жертв или вознаграждения за агрессию. Он приходит, когда мы твердо стоим на принципах», — заявил Бернс.

Бернс подчеркнул, что пора не для «пустых жестов», а для смелого лидерства. По его мнению, Соединенные Штаты должны служить не Богу хаоса, а Богу справедливости, который требует твердой позиции рядом с Украиной и честного разговора с властью.

Напомним, европейские лидеры вместе с президентом США Дональдом Трампом обсудили возможность предоставления Украине гарантий безопасности в случае достижения мирного соглашения. Как сообщил один из европейских чиновников, речь шла о механизме, похожем на действие статьи 5 НАТО, которая предусматривает коллективную защиту стран-членов в случае нападения, но без официального привлечения самого Альянса.

Конкретных деталей предложенных гарантий пока нет, равно как и четкого механизма их реализации.

По данным источников, Трамп осторожничал в вопросе возможного привлечения американских военных или ресурсов к обороне Украины. В то же время, европейские государства выдвинули идею создания так называемых «сил заверения» для Украины, но подчеркнули, что эти силы не смогут действовать без поддержки со стороны США, которые должны стать ключевым «страховочным элементом».