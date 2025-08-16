- Дата публикации
Встреча на Аляске: пастор Трампа сделал важное заявление по Украине
Бернс заявил, что пора отбросить «пустые жесты» и поддержать Украину в войне против России.
15 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Событие прокомментировал духовный советник американского лидера Марк Бернс, назвав саммит решающим моментом для нации и мировой борьбы за свободу.
Об этом он написал в соцсети «Х».
Он подчеркнул, что США должны стоять на стороне правды и справедливости. Он напомнил, что Украина неоднократно соглашалась на прекращение огня, в то время как Россия продолжала применять насилие.
«Мир не достигается путем умалчивания жертв или вознаграждения за агрессию. Он приходит, когда мы твердо стоим на принципах», — заявил Бернс.
Бернс подчеркнул, что пора не для «пустых жестов», а для смелого лидерства. По его мнению, Соединенные Штаты должны служить не Богу хаоса, а Богу справедливости, который требует твердой позиции рядом с Украиной и честного разговора с властью.
Напомним, европейские лидеры вместе с президентом США Дональдом Трампом обсудили возможность предоставления Украине гарантий безопасности в случае достижения мирного соглашения. Как сообщил один из европейских чиновников, речь шла о механизме, похожем на действие статьи 5 НАТО, которая предусматривает коллективную защиту стран-членов в случае нападения, но без официального привлечения самого Альянса.
Конкретных деталей предложенных гарантий пока нет, равно как и четкого механизма их реализации.
По данным источников, Трамп осторожничал в вопросе возможного привлечения американских военных или ресурсов к обороне Украины. В то же время, европейские государства выдвинули идею создания так называемых «сил заверения» для Украины, но подчеркнули, что эти силы не смогут действовать без поддержки со стороны США, которые должны стать ключевым «страховочным элементом».