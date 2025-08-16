Встреча на Аляске: Путин сделал циничное заявление о "дружеской, братской Украине"

Трамп и Путин / © ТСН

Реклама

На Аляске прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Одной из тем разговора стала война против Украины.

Об этом сказал Путин на совместной с Трампом пресс-конференции по результатам переговоров на Аляске.

Путин назвал ситуацию в Украине «трагедией» и «болью для России». Он заявил, что Москва якобы заинтересована в «долгосрочном урегулировании» конфликта.

Реклама

«Я неоднократно говорил об Украине как о дружественном, братском государстве. Тем удивительнее слышать, что, несмотря на общие корни, мы имеем такие глубокие раны. Мы вместе с тем убеждены, что для достижения длительного урегулирования необходимо убрать все первые причины конфликта. Мы неоднократно об этом говорили», — сказал Путин.

Кремль утверждает, что во время саммита на Аляске лидеры достигли «определенного взаимопонимания», которое может открыть «дорогу к миру».

Кремлевский диктатор хочет восстановить справедливый баланс сил в Европе, в том числе по безопасности.

«И сегодня я говорил президенту Трампу, что необходимо также учитывать безопасность Украины. Мы готовы на этом работать», — сказал Путин.

Реклама

Также Путин утверждает, «что бы войны на Украине не было, если бы был президентом США».

По его словам, РФ заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому кризису.

«Я очень надеюсь, что достигнутая нами договоренность будет служить этой цели и будет способствовать достижению мира в Украине. Ожидаем, что Киев и европейские столицы приступят к работе в этом направлении. Мы не должны допускать провокаций, торпедирующих наше движение к прогрессу», — отметил глава РФ.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретил российского диктатора Владимира Путина на Аляске красной дорожкой на взлетной полосе, военным пролетом, дружескими рукопожатиями и короткой поездкой на своем президентском лимузине.

Реклама

По анализу Politico, это был впечатляющий прием для Путина, который был глобальным изгоем с момента своего вторжения в Украину в 2022 году.

Объезжающий в лимузине Трампа образ улыбающегося Путина может вызвать опасения в Украине и Европе, где лидеры призвали Трампа придерживаться жесткой линии относительно российского диктатора, которого многие подозревают в том, что он стремится выиграть время, восстановив свои отношения с Трампом, но не желает прекратить.